【港股走勢．持續更新】習近平出訪武漢　港股Ｖ型反彈高收352點

環球股市昨日經歷黑色星期一，其中美國三大股指均暴跌7%，道指收跌2013點，再創最高收盤下跌點數。《香港01》今日﹙10日﹚全日關注全球最新資本市場情況。

【18:22】道指期貨升逾千點

道瓊斯指數期貨最多抽高逾1,000點，三大指數升幅超出4%。至於美國10年期國債孶息亦回升至0.72厘，較日前低位約0.3厘大幅倍升。

道指期貨升1,071點，最新報24948點，標普期貨升128點，最新報2876點，納指期貨最新報8328點，升377點。

【16:28】歐洲三大指數早段反彈 意大利股市升0.9%

歐洲股市早段反彈，英國富時指數最新報6071點，升105點或1.8%，德國DAX指數最新報10736點，升111點或1.1%，法國CAC指數最新報4780點，升73點或1.6%，意大利MIB指數最新報18645點，升169點或0.9%。

武漢肺炎疫情肆虐，意大利政府宣布全國封城，多個景點冷清。（GettyImages）

【16:11】恒指反彈352點

經歷連續兩日大跌市後，港股今日出現反彈，不過過程相當反覆，高開245點後，一度掉頭倒跌，惟隨著國家主席習近平前往武漢訪問的消息公布後，中﹑港兩地股市隨即重拾升勢，「V型」反彈，恒指更一度抽升逾500點，期指走勢更明顯，高低位相差1,200點。

恒指收市報25392點，升352點；國指收市報10153點，升168點，成交額1,410.6億元。

港股今日反彈352點，恒指迫近25400點。（羅君豪攝）

港股方面，總部初武漢兼具「新基建」概念的長飛光纖（6869）曾升逾9%，收市報17.1元，升8%。其他新基建股亦獲追捧，昂納科技（0877）升4.7%，收市報4.25元，中國鐵塔（0788）升1.6%，收市報1.9元，中興通訊（0763）升1.8%，收市報31.45元。

汽車股亦上揚，在武漢設廠的東風集團（0489）升7.4%，收市報6.19元，華晨中國（2333）升1.4%，收市報6.54元，吉利汽車（0175）升2.1%，收市報13.72元。

火窩股海底撈彈4.5%

消費股同樣為投資者追捧對象，海底撈（6862）升4.5%，收市報34元，頤海國際（1572）升2.9%，收市報56.65元，九毛九（9922）升5.5%，收市報9.42元，呷哺呷哺（0520）升2.6%，收市報7.54元。

三大重磅股皆高收，成為大市反彈動力，騰訊（0700）升1.5%，收市報383元，滙控（0005）升0.3%，收市報48.9元，友邦（1299）升0.6%，收市報71.85元。

【15:50】多隻「武漢股」漲停

國家主席習近平抵武漢考察疫情防控，兼往火神山醫院慰問醫護患者，市場憧憬內地疫情已受控。

受消息刺激，A股立即掉頭轉升，午間開盤更愈升愈有，一度衝破3000點大關，其中武漢地區股票整體股價飆升。據《新京報》報道，截至下午1時50分，武漢61家A股上市公司中，已有58隻股票上漲。

事實上，武漢控股、南國置業、楚天高速、漢商集團、良品鋪子、國創高新、精倫電子等10多隻股票以漲停姿態收市。

全日計，滬指收報2996.76點，升1.82%，逼近3000關。在科技股狂飆下，深成指、創業板指收市齊升約2.7%，分別收報11403點及2148.81點。

【15:43】滬深股市反彈 深成勁升2.7%

上證指數收市報2996點，升53點或1.8%，深成指數收市報11403點，升294點或2.7%，滬深300指數收市報4082點，升85點或2.1%，創業板指數收市報2148點，升56點或2.7%。

【13:23】美匯轉強 回升至95.8

美匯指數銀續上揚，最新報95.8，升0.95%。美元兌日圓抽升，曾高見104.85，最新報104.84，升2.4%，美元兌瑞士法郎升0.9368，升1.25%，澳元兌美元跌0.6549，跌0.58%，歐元兌美元跌0.82%，最新報1.1356，英鎊兌美元跌1.3054，跌0.48%。

每百日圓兌港元最低見7.4093，最新報7.411。

【13:07】美股期貨升幅擴大

納指期貨漲幅擴大至3.4%，道指期貨、標普500指數期貨漲近3%，道指期貨漲700點。

道指期貨升680點，最新報24557點，迷你標準普爾期貨升78點，最新報2826點，迷你納斯達克指數最新報8211點，升259點。

恒指午後升幅曾逾500點，最新報25539點，升498點；國指最新報10216點，升231點。

現貨黃金跌破每盎司1,660美元，較日內高位跌20美元，日內跌幅再度擴大至逾1%。

【12:12】港股半日升454點

港股升幅擴大，曾收復25500點，中午收市報25494點，升454點；國指中午收市報10204點，升219點，成交額為760億元。

今日大市升勢全面，50隻成份股中，有49隻上揚，其中滙控（0005）升1.2%，中午收市報49.35元，騰訊（0700）升2.1%，中午收市報385.4元，友邦保險（1299）升1.1%，中午收市報72.15元。

油價反彈帶動油股上揚，中國石化（0386）升2.4%，中午收市報3.91元，中國石油（0857）升3.3%，中午收市報2.81元，中國海洋石油（0883）升2.7%，中午收市報9.03元。

地產及收租股亦獲投資者追捧，領展房產基金（0823）升3%，中午收市報76元，恒基地產（0012）升1.4%，中午收市報35.6元，新世界發展（0017）升0.5%，中午收市報9.46元。

手機設備股高收，舜宇光學（2382）升4.8%，中午收市報128.4元，瑞聲科技（2018）升3.3%，中午收市報51.4元。

【11:50】滬深股市中午高收

上證指數中午收市報2961點，升18點或0.6%，深成指數中午收市報11206點，升98點或0.9%，滬深300指數中午收市報4038點，升41點或1%，創業板指數收市報2110點，升17點或0.8%。

港股則升幅擴大，最新報25470點，升430點；國指最新報10196點，升211點。

【10:56】美匯反彈 兌日圓重上103

美匯指數反彈，最新報95.38，美元兌日圓最新報103.16，升0.78%，美元兌瑞士法郎升0.45%，最新報0.9294，澳元兌美元跌0.43%，最新報0.6559，歐元兌美元最新報1.1406，跌0.38%，英鎊兌美元最新報1.3074，跌0.33%。

每百日圓兌港元回落，最新報7.5272。

油價反彈，布蘭特期油最新報36.43美元，升2.07美元或6%；紐約期油最新報32.71美元，升1.58美元或5.1%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,668.8美元，跌6.9美元或0.4%；現貨金每盎司最新報1,669.35美元，跌0.66%。

【10:47】亞太股市普遍下跌 日股跌265點

亞太區股市弱勢未改，日經指數最新報19433點，跌265點或1.4%，南韓KOSPI指數最新報1944點，跌10點或0.6%，台灣加權指數最新報10883點，跌94點或0.86%，澳洲股市則上揚，最新報5902點，升80點或1.4%。

【10:39】港股反彈「短癮」 現倒跌

港股反彈「短癮」，恒指由升轉跌，現報25020點，下跌19點或0.1%，早段逾300點升幅全抵消。國指則升1點，報9985點。

【10:30】羅家聰指跌市屬人為

全球多個股市由高位跌近兩成，步入熊市僅一步之遙。經濟學者羅家聰今日（10日）接受商台《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，觀察歐美多項經濟數據及美國總統特朗普過往左右股市的情況，他相信沙特有意削減向海外市場販售的原油價格，或屬股市下跌觸發點，但他估計似是特朗普有意借新負面消息「做低個市」，為選舉鋪路。

他直言，沙特只是「打開口牌」，有意向削減向海外市場販售的原油價格，而中東在金融市場上地位不如美國，加上美國油產佔全球市場約三、四成，有理由相信是次股市變動與美國有關。

他解釋，早前美國總統特朗普在社交網站發文後，影響聯儲局議息，「美國數據正常......本是加息現象，不應減息，而是加息，但他影響到聯儲局減息」。他又表示，觀察歐美經濟數據及加上新冠肺炎在美國影響不算大等，直言「市場反映與客觀環境不匹配」，有理由相信是次或屬「人為跌市」：「讓人覺得他（特朗普）要令股市穩定上升，去年十月至今年二月股市升得急，如果一直升，到選（美國選舉）時，市就會跌。」故羅家聰認為今次情況「有點怪」，相信股市變動非單純經濟因素。

【10:24】飛鶴「起飛」 曾升一成

港股反彈未算強勁，惟個股表現喜出望外。中國飛鶴﹙6186﹚獲納入港股通，資金見追捧，股價今早曾大升一成，現仍升7.4%，報12.52元，成交額達2.37億元。

【10:20】渣打逆市跌2.6%

國際銀行股弱勢，渣打（2888）曾低見49.2元，最新報49.8元，跌2.6%；滙控（0005）跌0.1%。

【10:10】港股曾高見25387點

港股經歷昨日跌逾1,100點後今日反彈，曾高見25387點，升幅達346點，其後升幅收窄。恒指最新報25125點，升84點；國指最新報10024點，升40點。

港股今日升幅，早段曾企穩25200點。（盧翊銘攝）

【09:47】 信證張智威﹕宜分段入市 籲買新經濟股5G段

信誠證券聯席董事張智威表示，今港股無受美股大跌市影響，恒指25000水平已屬抵買，但投資者入市要有策略，宜分段，例如用四分一資金，買新經濟概念股、5G股。而他最睇好阿里巴巴（9988），因料疫情下網上業務較佳，且港交所5月有可能決定該股能否納恒指成分股，若成功則會有被動性基金買入。

張智威又指，滙控現股價雖有8厘息，購入的話則要有心理準備長線持有，由於業務前景不樂觀、行政總裁遴選等不穩定因素，中短線炒賣則不樂觀。

【09:45】金價回落至1670水平

黑色星期一觸發資金流入金市，金價隔夜曾升穿每盎司1,700美元，惟今早亞洲交易時段則回落至1,670水平。

【09:38】港股造好 地產股領軍

憧憬美國再減息，本地地產股造好，收租股領展﹙0823﹚升4.95%，報77.45元；九龍倉置業﹙1997﹚升2.77%，報35.2元；長實集團﹙1113﹚升1.98%，報46.3元；信置升1%，報9.8元。

【09:20】港股高開245點

美股大跌逾2,000點，亞太股市今早承接跌勢，日股跌近500點。港股今早高開245點，最新報25285點，國指高開130點，最新報10115點。

國際油價今早反彈，三桶油表現喘定，中石油﹙0857﹚平開，報2.72元；中海油﹙0883﹚則升3%，報9.05元；中石化﹙0386﹚升0.3%，報3.83元。

滙控（0005）股價仍向下，開市跌0.7%，報48.4元，領展（0823）升5.7%，最新報78元，騰訊（0700）高開1.2%，最新報382元。

【09:02】布油升逾半成

油價暴瀉，觸發黑色星期一。布蘭特原油亞洲交易時段終於有得升，現漲5.4%，每桶報36.2美元。

【08:57】黑期升逾300點

港股黑期最新升約345點，報25251點；道指期貨升366點，報24243點。

日經255指數開市早段跌勢加劇。﹙資料圖片﹚

【08:51】日股跌幅擴大

日經255指數跌勢加劇，最新挫749點或3.8%，報18949點；韓國KOSPI指數則報1951點，跌0.15%。

【08:20】日股瀉近3%

日韓股市早段下挫，日經255指數開盤下跌1%後，跌幅續擴大，現挫2.96%或582點，報19050點。該指數昨日（3月9日）收跌5.07%。

港股ADR挫302點

沙特掀起石油戰，拖累環球股市昨日大挫。道指收報23851點，跌2013點或7.8%，以點數計是單日歷來最大跌幅；標普500指數收報2746，跌225點或7.6%；納斯達克指數收報7950點，跌624點或7.29%。

至於港股夜市期指，跌64點至24786點收市，低水254點。港股ADR 則收報24737點，跌302點或1.2%