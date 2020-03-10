2月中國手機出貨量腰斬　蘋果在華銷量下滑60%

新冠肺炎（COVID-19）疫情籠罩下，中國手機生產商2月出貨量按年下滑56%，其中5G手機出貨佔比37.3%。

據中國信息通信研究院（信通院）3月9日公布的數據顯示，2月中國國內手機市場總體出貨量638.4萬部，按年下降56.0%。2020年前兩個月，中國手機市場總體出貨量2,719.7萬部，按年下降44.0%。其中2G手機38.9萬部、4G手機1,896.4萬部，5G手機784.5萬部。

數據顯示，包括華為和小米在內的安卓品牌機降幅達54%，總出貨量從2019年2月的1,272萬台下降到585萬部。 蘋果手機出貨量則從2019年2月的127萬台下滑至49.4萬部，其1月出貨量穩定在略高於200萬部的水平。

研究公司國際數據資訊和Canalys此前預測，因疫情打擊需求和帶來的供應鏈問題，第一季智能手機整體出貨量將下降約40%。

業界看好5G換機趨勢

不過，《中國證券報》報道，業內分析認為，疫情的影響屬於短期擾動，堅定看好5G換機大趨勢。

報道稱，近期多家手機廠商密集發佈5G手機，華為P40系列5G旗艦手機也將於3月26日亮相。

從新機型來看，2月上市新機型16款，按年下降61.0%，其中4G手機4款、5G手機11款。前兩個月共上市新機型50款，按年下降31.5%，其中4G手機22款、5G手機19款。

中金公司預計，中國手機市場出貨量2020年一季度大幅下降35%，而後將在5G換機的帶動下逐季向好。