海南官員進駐海航　惠譽料債權人將受損失　惟過程具指標意義

海航集團近年陷入債務危機，早前更發出公告，表示海南省政府官員進駐集團，協助處置風險。評級機構惠譽認為，集團債務重組可能涉及中國多個國家機構，原因是業務規模龐大，且其債務情況將令其債務重組頗具複雜性。

惠譽指，政府的介入將如何影響海航集團與債權人之間的談判仍不明朗，由於海航屬民營企業，預料債務重組將令其債權人受到不同程度的損失，但海航的例子或對中國政府將如何處理得到政府公開或暗地裡支持的企業的債務重組問題。具有指標性的意義。

工作組或涉多個國家機構

惠譽又表示，截至去年6月，海航債逾5,000億元人民幣，鑑於該公司龐大的債務規模和寬泛的業務範圍，工作組可能會涉及多個國家機構。工作組成員包括海南省發展控股有限公司（海南省主要投資平台）、海南洋浦經濟開發區管理委員會、國家開發銀行及中國民用航空中南地區管理局的數名高層。

惠譽估計，與海航相關的業務約佔其授予評級的中資租賃公司，整體租賃資產規模的5%以下。如果海航現有飛機租賃合同由其他航空公司接手，則租賃公司受到的影響將較為有限，而如果新承租人的信用狀況強於海航集團，則甚至可能對這些租賃公司有正面影響。

另外，海航目前持股國銀金融租賃6.29%，對渤海租賃持股32.3%。惠譽認為，政府接管海航集團不會影響由國開行持有多數股份的國銀租賃的信用狀況。