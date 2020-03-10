佐丹奴去年少賺52%　內地及港澳銷售跌約兩成　午後升幅擴大至6%

佐丹奴（0709）公布2019年全年業績，純利為2.3億元，按年下降52.1％，主要由於銷售額下降及資產減值所致，撇除採納新會計準則，全年純利為2.89億港元，較2018年減少39.8%。集團每股盈利為14.6港仙，宣派末期息4.4港仙。

期內集團銷售額48.52億元，按年減少11.9%，毛利率下滑0.3個百分點至58.7%，可比較門市銷售額減10.1%，可比較門市毛利則減11.1%。集團解釋，中美貿易糾紛、異常的暖冬及本港社會事件均影響銷售額。

零售及分銷業務之中，中國大陸銷售額減少23%至9.95億元，港澳地區跌19.5%至7.75億元，亞太其他地區微跌2.4%至15.84億元。截至去年12月底，集團擁有過2,375間門市，淨少51間，涉及228萬平方呎零售面積，其中1,274間為獨立門市。

佐丹奴表示，新冠肺炎疫情將於今年第一季度持續對業務造成嚴重影響，中美貿易糾紛及本港社會事件亦嚴重影響今年前景，集團將積極謀求減租及優惠，削減其他間接成本，並對中港市場採取更為謹慎的態度，同時積極拓展海外市場，尤其是中東及東南亞地區的發展中國家。

佐丹奴午後股價升幅擴大，高見1.77元，最新報1.71元，升6.2%。