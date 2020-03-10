美股如坐過山車　道指V形反彈倒升逾千點　三大指數收市升逾4%

美股周一（9日）經歷史詩式「熔斷」，道指盤中最多暴瀉2,200點，創歷史最大點數跌幅。今日亞洲股市普遍造好，A股、港股、日股均見反彈，歐洲主要股市全線向上。

本港時間晚上九時半美股開市，市場關注該市場表現。

【04:05】三大指數收市升逾4%

受到華府有意推出多項刺激經濟措施的消息影響，股市在尾段交易時段持續上升，三大指數收市都升超過4%。道指收市報25015.91點，升1164.89點，升幅4.88%。納指報8344.25點，升393.58點，升幅4.95%。標普500指數報2881.85點，升135.29點，升幅4.93%。

【00:00】三大指數低位徘徊

道指報23987.11點，升136.09點，微升0.57%。納指升95.25點，升幅1.2%，報8045.93點。標普500指數報2777.42點，升30.86點，升幅1.23%。

【23:42】 道指轉跌挫逾百點

美股高開低走，三大指數走弱，道指由升逾900點變倒跌134點或0.56%，現報23716點；標指則升0.7%，報2765點；納指跌0.19%，報7935點。

【22:55】美股升幅突收窄 恒指夜期再倒跌

道指最新升幅收窄至不足300點，失守24100點水平；標指升幅縮至不足1.5%；納指最新升約1.8%，於8100點水平徘徊。恒指夜期尋底，最多倒跌91點，低水約34點。

《CNBC》報道，美國總統特朗普（Donald Trump）3月10日將開記者會宣布經濟刺激計劃，但是白宮官員稱目前還沒有具體的經濟方案，市場憧憬或落空。

【22:00】恒指夜期曾倒跌 ADR一度低119點

恒指夜期一度跟隨美股收窄升幅，並最多倒跌48點，低見25401點。恒指ADR最低報25273點，較港股收市低119點。

【21:45】美匯強勢 兌日圓重上104

美匯指數最新報95.77，升0.92%，美元兌日圓最新報104.53，升2.1%，澳元兌美元最新報0.6551，跌0.55%，歐元兌美元最新報1.1372，跌0.68%，英鎊兌美元最新報1.3021，跌0.73%。美元兌韓圜最新報1,93.15，跌0.94%。

每百日圓兌美元曾失守7.4，低見7.3853，最新報7.4373。

【21:45】油價回穩 油股大幅抽升

WTI原油期貨早段曾回升至34美元，油股受惠反彈，阿根廷YPF、QEP資源、巴西石油公司升逾一成，雪佛龍亦漲逾半成。

【21:39】歐股續反彈 英股升2.8%

歐洲股市反彈，英國富時指數最新報6134點，升168點或2.8%，德國DAX指數最新報10848點，升223點或2.1%C指數最新報4817點，升110點或2.35%，意大利MIB指數最新報18609點，升133點或0.7%。

【21:30】三大指數齊造好

道瓊斯工業指數開報24453點，升601點或2.5%，最新升逾800點。

標普500指數開報2813點，升56點或2.4%。

納斯達克指數開報8219點，升269點或3.4%。

【21:11】夜期造好 漲78點

港股夜期上升，3月期指夜市最新報25527點，升78點或0.31%，高水134點，暫錄得成交23600張。

【19:09】標指500期貨一度觸及漲停區域

三大股指期貨接力反攻，其中道指期貨漲4.2%或逾1000點；納指期貨漲4.51%或358點。

標指500期貨更一度觸及2879點漲停區域，最新升119點或4.35%。

【18:10】美期、美債息回升

美股期貨升幅更狠，道瓊斯指數期貨最多抽高逾1,000點，三大指數升幅超出4%。至於美國10年期國債孶息亦回升至0.72厘，較日前低位約0.3厘大幅倍升。

西德克薩斯中質原油（WTI）原油期貨回升約9%至34美元以上水平；布倫特原油價格亦漲近9%至37美元水平。