【收市總結】英倫銀行減息都無用　港股全日跌160點

美股上日勁升逾1,160點，可是對今日港股並無產生太大刺激。大市高開67點後，曾迫近25500點，可是未能收復之餘掉頭向下。縱使英倫銀行突然宣布減息半厘，對港股並無太大幫助之餘，對息口走勢敏感的滙豐控股（0005）跌勢加劇，無法讓大市收復失地。

恒生指數收市報25231點，跌160點；國企指數收市報10070點，跌82點，成交額為1,126.8億元。

受道指期貨下挫拖累，亞太區股市普遍下跌，日經指數收市報19416點，跌451點或2.3%，上證指數收市報2968點，跌28點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報1908點，跌54點或2.8%，台灣加權指數收市報10893點，跌109點或1%，澳洲普通股指數收市報5789點，跌206點或3.4%。

英倫銀行減息不利滙控股價，收市報48.65元，跌0.5%，渣打集團（2888）曾低見48.8元，收市報49.1元，跌1.4%。

英鎊轉弱累長和長實低收

英鎊匯價曾挫0.6%，在英國擁有不少業務的長和（0001）低收，收市報61.75元，跌2.9%；長實集團（1113）跌1.1%，收市報45.65元，惟長江基建（1038）逆市上揚，收市報53.25元，升0.7%。

地產股高收，恒隆地產（0101）升0.2%，收市報17.06元，新鴻基地產（0016）升0.2%，收市報107.2元。

科技股方面，騰訊控股（0700）跌1.2%，收市報378.4元，阿里巴巴（9988）跌1.2%，收市報197元。