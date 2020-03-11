會德豐吳宗權：系內分工清晰　不便透露私有化細節

會德豐（0020）舉行網上全年業績發布會，主席兼常務董事吳宗權稱，疫情影響香港經濟，與樓市亦有一定關係，料本港樓市波動「上上落落」，但近期留意到美國減息，相信對買家都有幫助。

集團旗下日出康城「OCEAN MARINI」最近開價較預期低，吳宗權指項目與之前幾期項目的組合類型不同，相信市場接受程度仍要到本周六開售才知道。

投地方面，會德豐會繼續對政府推出的土地研究，以決定是否入標。吳宗權重申集團過去1年以合資方式投得多幅啟德地，亦有投到日出康城12期住宅地，位於同系MONTARA附近。他又提到，今年將主力發展4個新盤，包括OCEAN MARINI、觀塘茜發道、啟德地以及西九龍興華街。

冀過渡性房屋項目1年內有進展

被問及有關集團的農地儲備，吳宗權稱目前的農地儲備不多，早前難得有機會合作興建過渡性房屋，目標維持2,000伙，但由於造地過程審批需時，希望1年內有進展。

早前大股東宣布對會德豐私有化。被問及公司私有化對旗下子公司影響時，吳宗權重申不便透露任何有關私有化的問題，並指出過去每間子公司的工作分配清晰，都有涉及香港業務發展。

集團稱，有關私有化會德豐的建議，遵照《收購守則》條例之規定，有關牽涉在要約的公司資料，必須盡可能在同一時間及以同一形式提供予所有股東知悉，故不便透露有關聯合公告以外的進一步資料。