洲際酒店米芝蓮一星法國餐廳明日結業　酒店員工：裁員20至30人

香港酒店工會今日（11日）於社交平台透露︰「洲際酒店法廳同事全炒，明天生效！」該會呼籲受影響員工盡快與工會聯絡。

《香港01》致電香港洲際酒店訂位中心，職員表示約1小時前（即約晚上7時）接獲通知，酒店法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」今晚最後一日營業，明日起關閉，酒店正處理顧客的預訂，並着記者向酒店管理層方面查詢。

記者登入洲際酒店的官網，已經找不到「Rech by Alain Ducasse」餐廳頁面。

洲際酒店的官網，已經找不到「Rech by Alain Ducasse」餐廳。（公司網頁）

有洲際酒店員工向《香港01》稱，今次裁員涉及20至30人，工種包括樓面及廚房，「成間餐廳員工一個不留！」據了解，被裁員工將於下月中才正式離職。《香港01》向洲際酒店公共關係及傳訊部查詢，暫時未獲回覆。

翻查資料，Rech by Alain Ducasse於2017年開業，名廚Alain Ducasse在法國以外的首間Rech海鮮餐廳，屬米芝蓮一星餐廳，主打新鮮生蠔和魚類菜餚。

值得一提，香港洲際酒店早前公布，將於今年展開全面裝修，包括所有客房、餐廳及酒店外牆等，工程為期12至16個月，翻新後酒店會改名為香港麗晶酒店。