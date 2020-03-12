疫情下的石油價格戰：機構預測需求無增長　沙特俄羅斯再提產

新冠肺炎疫情下的石油價格戰，再一次把全球石油領域的兩大巨頭俄羅斯與沙特推到了聚光燈下。

國際能源署（IEA）在3月報告中提出的最新石油市場預測顯示，隨着新冠肺炎疫情的影響在全球擴散，旅行及更廣泛的經濟活動受限，2020年全球石油需求預計出現下降。IEA預計，2020年全球石油需求量為每日9,990萬桶，較2019年日均需求減少9萬桶。

無獨有偶，石油輸出國組織（OPEC）預計，2020年全球石油需求實際上將不會增長。在冠狀病毒襲擊世界經濟之際，它削減了預測。該組織在一個月前曾預計，2020年燃料消耗量將每日增加略低於100萬桶或1％；它在3月11日的一份報告中表示，現在預計僅每日增加6萬桶。隨着價格走低，美國頁巖油生產企業陷入困境，OPEC還大幅削減了競爭對手的供應量預估。

中國需求量若明顯下滑，對國際油價將是重壓。（新華社）

沙俄兩國日產量將增加

這意味着，國際油價的走勢或將出現較大的轉變。同時，促使這一轉變加速的將是沙特和俄羅斯的石油產量增加。

日前，沙特石油公司沙特阿美首席執行官Amin Nasser表示，4月的原油供應量將「超過該公司最大的持續產能為每日1,200萬桶，每日可多出30萬桶」。他說，該公司已與客戶達成協議，從4月1日開始提供這些產品。

分析指出，這是俄羅斯和沙特之間長期而痛苦的價格戰的最新舉措。（在剛剛過去的周末，由於未能就產油量的削減達成一致，OPEC的實際領頭羊沙特，率先通過「薄利多銷」的手段，挑起了價格戰。3月9日，油價驟然下滑30%，再加上當前全球正處於新冠肺炎疫情的抗擊關鍵期，引發全球金融市場巨震。）

俄羅斯很快對沙特的表態做出了回應。該國能源部長亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）當地時間3月10日表示，俄羅斯短期可以日增產20萬桶石油至30萬桶石油，未來則能夠日增產50萬桶石油，那將使俄的產量達到創紀錄至每日1,180萬桶。

諾瓦克表示，「我們看到，目前油價在下跌、波動，儘管如此，俄羅斯石油行業仍然是具有競爭力的。俄羅斯是全球石油生產成本最低的國家之一，我們在全球市場具有競爭力。至於開採問題，我認為，石油公司3月10日將會修訂其投資計劃、產量和生產計劃。」

美國和其他西方國家開始擔心世界上兩個最強大的石油國家之間的油價戰。3月9日，美國能源部罕見地在聲明中譴責「國家行為體試圖操縱和衝擊石油市場」。

據悉，OPEC與OPEC+（石油輸出國組織及盟友）下一次會議將在5月或6月舉行。