中國出台普惠金融定向降準措施　額外加大股份行降準力度

3月10日召開的中國國務院常務會議確定了應對疫情影響，穩外貿穩外資的新舉措；部署進一步暢通產業鏈資金鍊，推動各環節協同復工復產。

《界面新聞》周三（11日）報道，會上還要求，更好發揮專項再貸款再貼現政策作用，支持疫情防控保供和企業紓困發展。

會議指出，按照中共中央、中國國務院部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，堅持擴大開放，多措並舉穩外貿穩外資。

「一是對「兩高一資」外所有未足額退税的出口產品及時足額退税。二是引導金融機構增加外貿信貸投放，落實貸款延期還本付息等政策。三是支持商業保險公司開展短期出口信用保險並降低費率。四是籌辦春季廣交會準備工作。五是縮減外商投資准入負面清單。擴大鼓勵外商投資產業目錄。六是確保近期出台的助企紓困政策內外資企業同等享受。」

分級精準防控 加快企業復工

會議要求在分區分級精準防控同時，推動全產業鏈加快復工復產。

「一根據疫情形勢完善復工復產防控指南，發揮國務院復工復產推進工作機制作用，建立跨部門專班，加強統籌協調。以龍頭企業帶動配套企業協同復工復產。二加大國際合作，通過增加國際貨運航班等措施，維護國際供應鏈暢通。三引導金融機構加大產業鏈核心企業貸款支持。支持核心企業通過信貸、債券等融資後，以預付款向上下游企業支付現金，降低中小企業現金流壓力。支持企業以應收賬款等質押融資。」

中國政府在出台各項政策、努力減輕疫情影響的同時，更重要的是深化改革開放舉措，激發市場主體的活力。（新華社）

會議指出，近段時間，按照中國國務院要求，引導金融機構實施3,000億元專項再貸款和5,000億元人民幣（1元人民幣約合0.1439美元）再貸款再貼現政策，支持了疫情防控和復工復產。

「把政策落到位，加快貸款投放，保障防疫物資保供、春耕備耕、中小微企業等資金需求。適當下放信用貸款審批權限。出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。」