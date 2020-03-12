【持續更新】港股曾陷熊市區　半日勁插962點　成交額近830億元

世衛昨晚宣布已武漢肺炎發展成為全球大流行，觸發美國股市再度大幅下跌，道指跌逾1,400點，確認美股進入技術性熊市。今早大市亦受波及，低開573點，其後跌勢加劇。今日《香港01》全日跟進港股及亞太股市走勢。

【12:38】日央行承諾續買資產 日股跌幅收窄

日本央行行長黑田東彥與安倍進行的會晤是例行會議；與首相安倍晉三探討了市場震盪的問題。黑田東彥表示，面對經濟不確定性，央行將根據市場形勢，相應提供充足的流動性。

他又指出日本央行已經在按照最近的聲明採取各種行動。會密切監控局勢，毫不猶豫地採取行動。消息傳出後，日本股市跌幅略為收窄，最新報18543點，跌872點。

【12:07】韓國KOSPI指數期貨觸發跌停板

韓國KOSPI指數期貨大跌逾5%，觸發交易暫停。韓國KOSPI指數現跌5%。

港股半日跌逾900點，失守26300點。（余俊亮攝）

【12:07】港股半日跌逾900點

環球股市熊蹤處處，包括日本﹑澳洲及新加坡股市，均處於熊市，港股今早曾低見24117點，跌1,114點。從去年高位30280點起計，累跌6,056點，跌幅已逾20%，同樣步入熊市。

恒指中午收市報24269點，暫時脫離熊市，半日跌962點；國指中午收市報9687點，跌384點，成交額為829.5億元。

科技股全數下挫，騰訊（0700）跌4.1%，中午收市報363元，阿里巴巴（9988）失守190元，最新報189.7元，跌3.7%，美團點評（3690）險守90元，最新報90.6元。

重磅股滙控（0005）續向下，中午收市報47.15元，跌3.1%。同為國際銀行股的渣打集團（2888）跌5%，最新報46.65元。

今早已公布去年業績寬的友邦保險（1299）曾低見68元，最新報68.4元，跌5%；保誠（2378）大跌逾1成，中午收市報119元，跌10.3%，宏利金融（0945）跌1.7%，中午收市報128.8元。

地產股全線下跌，新鴻基地產（0016）及新世界發展（0017）均錄得逾3%跌幅。

【11:52】滬深股市半日低收 上證跌1.3%

內地股市隨外圍股市跌勢向下，上證指數中午收市報2928點，跌40點或1.3%，深成指數中午收市報10981點，跌218點或2%，滬深300指數中午收市報3958點，跌69點或1.7%，創業板指數中午收市報2054點，跌47點或2.3%。

【10:53】科技股遭投資者掟貨

被視今年投資主題的科技股，在大市下挫情況亦無法倖免，阿里巴巴（9988）曾低見187.2元，最新報190.3元，跌3.4%；騰訊（0700）曾低見361.8元，最新報365.6元，跌3.4%，美團點評（3690）曾失守90元，最新報90.85元，跌5%，小米集團（1810）跌4.3%，最新報11.22元。

【10:38】三桶油下瀉

油價再瀉，三桶油捱沽。中海油﹙0883﹚跌勢最急，現報7.95元，瀉6.69%；中石化﹙0386﹚報3.71元，挫3.1%； 中石油﹙0857﹚報2.64元，跌3.3%。

【10:35】港股跌幅收窄至逾800點 日股插千點

亞太區股市跌幅持續擴大，日經指數最新報18347點，跌1,068點或5.5%，南韓KOSPI指數最新報1,829點，跌78點或4.1%，台灣加權指數最新報10541點，跌352點或3.2%，澳洲股市跌356點或6.2%，最新報5433點，新加坡海峽時報指數最新報2675點，跌108點或3.9%。

港股方面，恒指最新報24393點，跌837點或3.3%；國指最新報9733點，跌337點或3.4%。

【10:17】新秀麗大瀉15%

美限歐洲居民入境，措施為期30天。旅行箱生產商新秀麗﹙1910﹚應聲急瀉，最報8.33元，大瀉15%，成為最新措施的「受難股」。

【10:069】 港股瀉千點 藍籌股全軍盡墨

港股開市後愈跌愈有，恒指最新跌1044點，報24186點。其中，創科實業﹙0669﹚瀉7.83%，報56.45元；萬洲國際﹙0288﹚、申洲國際﹙2313﹚、舜宇光學科技﹙2382﹚、中國海洋石油﹙0883﹚、中國旺旺﹙0151﹚、瑞聲科技﹙2018﹚皆瀉逾5%。

【09:51】美匯指數轉弱 兌日圓跌1%

美匯指數轉弱，最新報96.17，美元兌多種主要貨幣均向下，美元兌日圓最新報103.47，跌1.02%，歐元兌美元升0.52%，最新報1.1329，英鎊兌美元最新報1.2831，升0.09%，美元兌加元最新報1.3811，升0.23%，美元兌瑞士法郎跌0.59%，最新報0.933。

油價向下，紐約期油每桶最新報31.81美元，跌3.6%，布蘭特期油最新報34.75美元，跌2.9%。

金價上揚，紐約期金最新報1,643.6美元，升0.1%，現貨金最新報1,638.3美元，升0.2%。

【09:42】亞太區股市悉數下挫 日股失守19000點

亞太區股市下挫，日經指數失守19000點，最新報18850點，跌565點，南韓KOSPI指數跌穿1900點，最新報1835點，跌73點，台灣加權指數跌107點，報10786點，新加坡海峽時報指數最新報2717點，跌65點，澳洲普通股指數最新報5500點，跌289點。

【09:40】港股失守24500點

其後大市跌幅擴大至逾700點，最新報24478點，跌753點，已失守2018年中美貿易戰最白熱化時間的24540點。

創科實業（0669）最新報59元，跌3.7%，中國人壽（2628）跌3.3%，最新報16.48元，中國海洋石油（0883）跌3.6%，最新報8.21元。

滙豐控股（0005）最新報47元，跌2.2%；騰訊控股（0700）跌2.7%，最新報368元，友邦保險（1299）公布業績後股價下跌3.8%，失守70元，最新報69.3元。

【09:23】恒指低開573點

恒指低開573點，最新報24657點，已失守去年8月時低位24899點；國指低開253點，最新報9817點。