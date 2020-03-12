【新冠肺炎】特朗普就疫情講話後　全球股市齊暴跌

美國主要指數期貨交易，在今日亞洲交易時段均出現下跌，道指期貨交易下跌1067點，納斯達克指數期貨下跌5%，觸及7590點止損的跌停區間，發生熔斷。此前美國總統特朗普宣（Donald Trump）布將暫停所有歐洲赴美國的旅行，同時宣布控制新冠肺炎（COVID-19）疫情的措施；這場疫情已經在全球造成嚴重傷亡及經濟損失。

《路透》報道，全球股市周四暴跌，美國標普500指數期貨下跌超過3%，標普500指數上日收盤下跌4.89%，指數目前已經進入熊市區域，即已較近期高點下跌20%。

歐洲斯托克50指數期貨挫跌逾5%至2016年中以來低點。MSCI明晟亞太地區（除日本）指數跌2%觸及2019年初以來最低，日股日經指數跌3.3%。

澳洲指標股指也大跌3.7%，韓國綜合股價指數跌2.7%至四年低點。

特朗普承認中國疫情轉好 美國經濟卻可能已陷入衰退

特朗普就疫情發表講話後 納指期貨觸發熔斷

明日起禁止歐洲客前往美國

特朗普就疫情發表全國電視講話時宣布，從周五（3月13日）起30天，美國將暫停所有歐洲赴美國的旅行，以抗擊疫情。特朗普並稱，旅行限制不適用於英國。

特朗普還表示，中國和韓國情況正在改善，美國將重新評估對中國和韓國的限制和警告級別，可能會提前放開限制。

另外，他還宣布了宣布了一些其他措施，包括指示財政部對受疫情影響的實體提供延後報税。

《路透》指出，投資者很難相信這些措施能扭轉全球經濟，因大家愈發擔心很多國家的感染病例將如滾雪球一般快速增加。