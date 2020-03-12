太古地產去年少賺53%　酒店收入減少7%

經營太古廣場的太古地產（1972）公布去年業績，股東應佔綜合溢利為134.23億元，按年急跌53%，若撇除投資物業估值變動，股東應佔基本溢利為241.3億元，按年增加138%，每股基本盈利為4.12元，派息0.59元，全年共派息0.88元，按年上升5%。

截至去年底止，集團收入跌3%至142.22億元，當中物業投資收入為124.1億元，升1.27%，物業買賣收入為5.16億元，急插51.37%，酒店收入為12.96億元，減少7.69%；基本溢利上升，主要因為期內出售兩座位於太古城的辦公樓及香港其他投資物業權益的溢利帶動。

住宅物業及零售銷售轉弱

主席施銘倫表示，香港在社會事件、經濟的不確定性以及新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，市場對住宅物業及零售銷售的需求轉弱，預計中長期市場對住宅的需求將維持堅穩，而國際零售商及餐飲業經營者對零售樓面的需求強勁。

另外，新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，對香港和中國內地的零售投資物業及酒店業務帶來不利影響，預計今年零售物業及服務式住宅租金收入將會下降；個別零售租戶會因應其業務狀況獲提供暫時性租金支援。酒店的入住率和收入大幅下跌，集團將在不影響與租戶及其他顧客長期關係的情況下，將盡可能節省成本。