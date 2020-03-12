道指狂瀉逾2300點　遭遇1987年股災以來最大跌幅

歐央行今晚公布議息結果。惟今早美國總統特朗普宣布禁止歐洲旅客入境美國，亞太區股市全面下挫，歐洲主要股市承接跌勢，早段大挫。《香港01》跟進歐﹑美金融市場最新情況。

【04:05】道指遭遇1987年股災以來最大跌幅

美股周四（12日）收市繼續重創。道指收市報21200.85點，跌2352.37點，跌幅9.99%，是1987年「黑色星期一」以來最大跌幅。納指收市報7201.80點，跌750.25點，跌幅9.43%。標普500指數收市報2480.70點，跌260.68點，跌幅9.51%。

【02:02】歐股收市重創

歐洲股市重線下滑，英、德、法收市跌最少9%。英國富時指數報5299.84點，跌9.81%；德國DAX指數報9246.99點，跌11.42%；法國CAC指數報4044.26點，跌12.28%。意大利及西班牙股市分別重挫16.92%及13.33%。

【01:13】道指跌幅一度不足800點

美國聯邦儲備局將啟動回購操作及購買行動，包含各期限債券，緊急向市場「泵水」逾5000億美元；消息公佈後，美股由低位大幅向上拉升，道指跌幅一度不足800點。不過，其後道指跌勢又加劇，暫跌約1400點。

【00:30】恒指夜期觸發「熔斷」機制

根據交易所消息，由於恒指夜期觸發「熔斷」機制，包括恒指及國指在內的期指跌幅達到5%，3月12日夜期時段之恒指指數期權巿場暫停，今晚不會重開。

【23:56】道指中段跌逾2200點

道指交易中刷段創新單日低，跌超2200點，納指、標普500指數均跌近8%。

【23:34】港交所﹕夜期跌5% 期指夜市時段已暫停

港交所（0388）於網頁宣布，由於恒生指數及迷你恒生指數股票期權已觸發交易停止機制，現貨月恒指/迷你恒指期貨在T+1交易時段觸及下限價位（即下跌5％）。因此，3月12日期指夜市時段（T+1）時段的剩餘時間內，所有恒生指數及迷你恒生指數股票期權的交易均已暫停。

截至晚上11時34分，夜期報22872點，跌1203點或5%。

【23:23】道指跌近2000點

美國跌勢持續，道指最新報21560點，跌1,999點或8.5%，標準普爾指數最新報2535點，跌205點或7.5%，納斯達克指數收市報7395點，跌556點或7%。

歐洲股市跌幅普遍達1成，英國富時指數最新報5324點，跌551點或9.4%，德國DAX指數最新報9414點，跌1,022點或9.8%，法國CAC指數最新報4140點，跌468點或10.2%，意大利MIB指數最新報15981點，跌2020點，跌11.3%。

【22:45】市場預期減息1厘機會達95%

聯儲局下周議息，市場預期有95.5%機會減息1厘、將基準利率區間調降至0%至0.25%。

【22:30】美航空股普遍挫近一成

達美航空（DAL）插逾13%；西南航空（LUV）跌10%；美國航空（AAL）跌9.5%。

【22:20】滙控倫敦股價挫近8%

滙控（0005）倫敦股價下跌7.5%至4.49英鎊，折合報44港元，較本港收市價低5.7%。

【22:19】人民幣在岸價跌近700點子

美元轉強，人民幣在岸價最新報7.0298，跌698點子；離岸價最新報7.0377，跌689點子。

每百港元兌人民幣最新報90.37。

【22:14】標普及納指已處熊市區域

標準普爾指數最新報2516點，較高位累計跌幅25.85%，已進入熊市；納斯達克指數最新報7435點，較高位累跌24.43%，亦已處於熊市。

【22:03】歐洲股市跌幅進一步擴大 德股跌一成

歐洲股市跌幅持續擴大，英國富時指數最新報5323點，跌555點或9.4%，德國DAX指數最新報9353點，跌1,091點或10.5%，法國CAC指數最新報4103點，跌494點或10.7%，意大利MIB指數最新報16305點，跌9.1%，西班牙IBEX指數最新報6628點，跌808點或10.8%，STOXX 600指數跌33點或10%，最新報299點。

【21:53】美股恢復交易 跌幅擴至8%以上

道指最新急插近2200點，低見21355點；納指挫8.2%；標指瀉8.3%。

【21:52】美匯指數上揚 升穿97

美元轉強，美匯指數升0.59%，最新報97.09。美元兌主要貨幣轉強，英鎊兌美元跌1.58%，最新報1.2619，歐元兌美元跌0.4%，最新報1.1222，澳元兌美元跌2.2%，最新報0.634。美元兌日圓最新報104.29，跌0.2%。

【21:48】現貨金失守1600美元

全球「要錢唔要貨」，黃金無法成避風港。金價回落，紐約期金每盎司最新報1,604.8美元，跌2.3%；現貨金每盎司最新報1,595.2美元，跌2.4%。

【21:45】油價急挫8% 恐穿每桶30美元

紐約期油跌至30美元邊緣，布蘭特期油跌穿每桶33美元水平。

【21:42】歐股跌幅擴大

歐股跌幅擴大，歐洲STOXX 600指數曾跌9.4%，創金融危機以來最大跌幅，法國CAC40指數現跌11.2%。

【21:36】標指插192點或7.02% 觸發「熔斷機制」

標準普爾500指數於本港晚上9時36分跌逾7%，一周內第二次觸發「熔斷機制」（circuit breaker mechanism），須暫停交易15分鐘。

道指最新報21856點，跌1686點或7.2%，標普指數最新報2549點，跌192點或7.02%，納斯達克指數最新報7393點，跌7.03%。

另外，港股夜期最新大瀉1,042點或4.33%，報23033點，低水1276點。

【21:30】三大指數早段跌逾6%

道指開市閃跌，三大指數齊瀉逾6%，道瓊斯指數開報22184點，跌1,369點，最新瀉1,600點；納斯達克指數開報7398點，跌553點；標普500指數開報2630點，跌110點。恐迎本周第二次熔斷。

個股方面，Tesla表現差絕，現瀉10.45%，報569.19美元。

【21:12】3倍逆向ETF升幅達21%

盤前道指及納指的3倍做空ETF升幅高達21%，意味美股開市後恐再次「熔斷」。

【21:10】夜期大插逾800點

港股夜期再度大插。3月期指夜市最新報23238點，跌837點或3.48%，低水1071點，暫錄得成交28,155張。

【20:55】歐央行不減息 歐股跌幅擴大

歐洲央行宣布息口維持不變，歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5524點，跌351點或6%，德國DAX指數最新報9771點，跌667點或6.4%，法國CAC指數最新報4312點，跌297點或6.5%。

【20:51】歐央行維持利率不變

歐洲央行公布議息結果，當局維持現行利率不變，但宣布另外一項規模為1,200億歐元購買資產計劃。歐元兌美元由低位抽上，最新轉跌為升，報1.13。

【19:15】人民幣在岸及離岸價均失守7算

人民幣轉弱，在岸價及離岸價均失守7算，在岸價最新報7.0009，跌409點子；離岸價最新報7.0169，跌481點子。

每百港元兌人民幣最新報90.03。

【19:00】比特幣急瀉 曾跌穿6000美元水平

環球股災連虛擬貨幣遭拋售，比特幣（Bitcoin）突急挫，據交易平台CoinDesk數據顯示，Bitcoin低見5,678.14美元。

【18:43】滙控倫敦股價挫5.8%

滙控（0005）於倫敦股價最新跌5.8%，折合報45.3港元，較本港收市價低2.9%。渣打（2888）倫敦股價低見4.377鎊，折合報43.39港元，較本港低6.6%。

【18:25】油價跌幅擴大 最新挫逾5%

WTI原油期貨一度跌6%，低見30.97美元；布蘭特期油亦挫逾6%，低見33.59美元。

【17:30】道期多次觸及22344點 停止報價

道瓊斯工業指數期貨最新再現「跌停板」，於本港下午5時20起，多次觸及22344點，跌幅達5.22%，並停止更新報價；納指期貨及標指期貨跌幅亦超過5%，於跌停板邊緣拉鋸。

據《彭博》報道，泰國及菲律賓股市暴跌10％，創亞洲區內跌幅最多，同時觸發「熔斷機制」；而印尼證交所剛剛收緊其規則，雅加達綜合指數下跌5％，同樣觸發「熔斷」。報道提到，泰國SET指數和菲律賓證券交易所指數均創下2008年10月以來的最大跌幅，原因是兩國嚴重依賴旅遊業，並且擁有開放的資本賬戶，因此外國投資者迅速減倉。