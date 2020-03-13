美聯儲揼水救市不果　5大科技巨頭市值　一夜蒸發逾4000億美元

隨着全球疫情進一步擴散吃緊，市場陷入恐慌。3月12日，美股觸發本週（3月9日至3月15日）第二次熔斷，美股收盤，道指跌2352.60點，或9.99%，報21200.62點；納指跌750.25點，或9.43%，報7201.80點；標普500指數跌260.74點，或9.51%，報2480.64點。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日宣布旅行禁令、歐洲央行按兵不動，均令市場感到震驚失望。紐約聯儲推出至少1.22萬億美元的救市計劃，但未能阻止美股下挫。衡量市場恐慌程度的Cboe波動率指數創2008年金融危機以來新高。

受此影響，美國五家最大的科技巨頭，亞馬遜、蘋果、Alphabet、Facebook和微軟，市值一夜之間縮水了4,166.3億美元。

蘋果股價3月12日暴跌9.88%，Facebook跌9.30%，Alphabet下跌8.2%，亞馬遜股價下跌7.98%，微軟股價下跌9.48%，因投資者繼續擔心冠狀病毒的傳播及其對經濟的潛在影響。這些科技企業一直是推動美股市場反彈的最大推動力之一，該反彈使標準普爾500指數在2月升至紀錄高點。

據悉，在美股市場高度動盪的時候，紐約聯儲宣布了至少1.22萬億美元的資產購買計劃：提供價值5,000億美元的3個月回購操作，外加5,000億美元的1個月市場操作，以及在兩週內完成至少2,200億美元的操作。

紐約聯儲推出至少1.22萬億美元救市計劃的消息傳出後，美股跌幅一度收窄，但午後再度走低，顯示市場情緒高度恐慌。

瑞銀分析師認為，市場之所以不安，是因為美國政府幾乎沒有出台政策阻止短期經濟損失。