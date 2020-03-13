銀行家調查報告：新冠肺炎疫情無改中國經濟長線向好

中國銀行業協會聯合會計師行羅兵咸永道，發布《中國銀行家調查報告（2019）》。報告指出，當前中國經濟面對複雜的內外部環境，增速放緩壓力較大，但仍處於重要戰略發展機遇期，即使是當前的新冠肺炎疫情也沒有改變經濟長線向好和高品質增長的基本面。

調查過程歷經8個月，共回收有效問卷2,258份。《報告》發現，銀行家預計未來中國經濟將延續平穩增長態勢。關於中國經濟目前面臨的主要風險因素，63.2%的銀行家認為中美新型大國關係調整所帶來的合作和博弈、中美貿易磋商第一階段協定落地情況及後續貿易爭端的磋商和發展特別值得關注。

在發展戰略方面，64.7%受訪銀行家將推進特色化經營作為重要戰略選擇。海外發展方面，81.3%銀行家認為回應「一帶一路」倡議和亞太自由貿易區建設等國家戰略是首要關注點。

六成銀行家料未來3年銀行不良貸款率在0.5%至2%

銀行家對未來3年銀行業經營狀況謹慎樂觀：七成左右的受訪者預計營業收入增長率將低於10%，約四成的銀行家預計稅後利潤增長率將會在0%-5%之間。對於資產品質，六成左右的受訪者預計未來三年銀行不良貸款率能保持在0.5%-2.0%之間，不良率的預期呈現逐年下降趨勢。