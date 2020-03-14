一個時代的結束　Bill Gates宣布離開微軟董事會：是我畢生心血

微軟(Microsoft)宣布，創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 將離開微軟董事會，同時也將由好友巴菲特掌管的巴郡 (Berkshire Hathaway)董事會卸任。

蓋茲於社交平台LinkedIn發文指，認為微軟和巴郡的董事會從來沒有像現在如此強大，因此該是卸任時候，好利用更多時間來專注在慈善事業上，包括了全球健康衛生發展、教育和氣候變遷等議題上。

他又強調，退出微軟董事會不意味退出公司，微軟是他畢生心血，將繼續與微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 和技術高層領導維持聯繫，幫助微軟塑造宏偉的願景並實現其目標。

蓋茲於LinkedIn發文，解釋退出微軟董事會的決定。（網站截圖）

創立微軟 成全球首富

蓋茲是個人電腦革命的主要推手之一，他於1975年與保羅艾倫 (Paul Allen) 共同創立微軟，推動個人電腦的軟件開發，該公司於1986年上市，巔峰時期曾佔了個人電腦市場的大半江山。

雖然挑戰者不絕，微軟至今仍以約1.2萬億美元，列居全球市值最高公司之一，蓋茲是最大股東之一，握有1.36%股權。微軟的成功，令蓋茲穩居「全球首富」寶座多年(2001年至2007年，2009年，2014年至2017年)。

Bill Gates強調，退出微軟董事會不意味著退出公司。(路透社)

熱心公益 捐一半財產作慈善

蓋茲除了縱橫商場外，也十分熱心公益，由2008年開始，便將更多精力和時間投入於他與妻子梅琳達成立的比爾與梅琳達蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)。他又與好友、「股神」巴菲特牽頭發起「捐獻誓言」（TheGivingPledge）慈善計劃，游說各地超級富豪，把最少一半財富捐出來作慈善。