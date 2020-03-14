《路透》引交易商﹕沙特擬低價向歐亞煉油廠供貨

在過去一周國際油價大跌逾23%。觸發油價出現崩潰式下跌，與沙特阿拉伯與俄羅斯兩大產油在原油市場大鬥法有關，兩國均有意在下月增產，自然不利油價。更有報道指出，沙特有意低至每桶25元（美元‧下同），向歐洲及亞洲煉油廠供油。

據《路透》引述油市交易商指出，會針對依靠俄國供油的歐洲及亞洲煉油廠，提供低價原油。報道又指出，沙特阿美向歐洲煉油商指出，只要對方願意下訂單，從下月起可以滿足其要求。同時該沙特石油公司向中國及印度買家表示，可取代俄羅斯為原油供應商，惟不會完全滿足其要求。

俄國官方油價略高30元

報道引述交易商指出，沙特阿美將原油價格降至25至28元。據悉俄羅斯並無跟隨進一步減價，以維持其供應協議。俄國官方價格略高於30元。

報道包括道達爾﹑英國石油﹑意大利Eni及SOCAR等大型作洲油商，已向沙特阿美下訂單，確認在4月接收更多原油。惟報道亦指出沙特阿美等石油企業，拒評有關消息。

俄方稱與OPEC開會無意義

另一方面俄國能源部長Alexander Novak於周五（13日）重申，現時與石油輸出國組織（OPEC）舉行會議並無意義。

此外沙特已額外租用31艘超級油輪作為額外運貨用，消息已刺激船租上升。