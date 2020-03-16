【持續更新】恒指全日勁跌969點　險守23000點　蘋果盤前跌9%

新冠肺炎疫情持續，加上沙特阿拉伯掀起石油減價戰，環球股市上周經歷「黑色一周」。幸然，上周五﹙13日﹚美頒全國緊急令抗疫，帶動道指急漲1985點﹙9.36%﹚，創史上最大點數漲幅。只不過，疫情仍在全球不斷擴大，加上美聯儲再突減息1厘，市場恐慌情緒再燃。《香港01》今日﹙16日﹚將緊貼市場動態，追蹤股、匯、金異動。

【16:14】金管局總裁余偉文將於下午5時見記者

【16:12】港股全日挫969點

恒指又大跌收市，報23063點，跌969點，惟重上23000點；國指收市報9227點，跌422點，成交額為1,588億元。

科技股遭投資者掟貨，小米集團（1810）跌7.1%，收市報10.2元，騰訊（0700）跌6.4%，收市報341.8元，阿里（9988）跌6.5%，收市報179.3元，美團（3690）跌7.6%，收市報82.2元。

銀行股全面低收，滙控（0005）跌4.2%，收市報43.8元，渣打（2888）收市報41.5元，跌6%，東亞（0023）跌2.7%，收市報16.84元，中銀（2388）跌3.4%，收市報22.6元。

手機設備股大插，將於日內公布去年業績的舜字（2382）跌12.8%，收市報103.3元，瑞聲（2018）跌40.45元，跌11.6%。

濠賭股方面，銀河（0027）跌8.3%，收市報44.05元，永利（1128）跌7.2%，收市報12.16元。

【16:11】美科技股盤前大跌9%

美股三大指數期貨仍然跌停，科技股盤前大跌，蘋果公司宣布大中華區以外零售店關閉，盤前現跌9%，報253.8美元；微軟跌9.3%，報144美元；Facebook跌7%，報158.2美元；Tesla跌12%，報480美元。

【15:51】南韓減息0.5厘 韓圜跌幅擴大

再有央行減市。南韓央行降息50個基點至0.75%，消息公布後，美元兌韓圜升幅擴大，最新報1,227.53，升1.3%。

【15:08】恒指急挫逾千點 上證低收守2800點

恒指午後跌勢加劇，跌逾1,100點。恒指見22915點的全日低位。國指最新報9144點，跌近505點。

3隻藍籌挫逾一成，瑞聲﹙2018﹚、舜宇光學﹙2382﹚及創科實業﹙0669﹚分別瀉11.8%、11.5%及10.2%。

A股低收，上證收市報2789點，跌98點或3.4%，深成指數收市報10253點，跌577點或5.3%，滬深300指數收市報3727點，跌167點或4.3%，創業板指數收市報1910點，跌119點或5.9%。

【15:00】日經收跌429點

日經平均指數收報17002點，挫429點或2.46%，連跌第4日。

【14:41】港股跌勢加劇 恒指急插近千點

港股午後跌幅擴大，暫時最多插958點。恒指見23074點。國指最新報9241點，跌435點。

內地股市跌勢同樣加劇，上證指數最新報2787點，跌近100點或3.4％；深成指數最新報10242點，跌588點或5.4％。

手機股瑞聲科技﹙2018﹚跌12％，舜宇光學科技﹙2382﹚跌11％。

【14:10】日股跌幅擴大至逾400點收市

日本央行維持負0.1利率不變，觸發日經指數跌幅擴大，收市報17002點，跌429點。

內地股市跌勢持續加劇，上證最新報2810點，跌77點或2.7%，深成指數跌523點或4.8%，最新報10306點，創業板指數最新報1919點，跌111點或5.5%。

港股跌幅鍺擴大至900點，最新報23137點，跌895點；國指最新報9256點，跌393點。

【13:22】港股跌勢加劇至逾600點

港股午後跌幅擴大，最新報23403點，跌629點；國指最新報9364點，跌285點。

內地股市跌勢同樣加劇，上證指數最新報2854點，跌33點或1.2%；深成指數最新報10540點，跌290點或2.7%。

【13:17】日央行維持水率水平

日本央行公布提前舉行的議息會議，決定維持負0.1厘利率不變，惟宣布會採取額外寬鬆措施。議息結果公布後，日股跌幅略為擴大，最新報17375點，跌55點。

美元兌日圓最新報106.67，跌1.21%。

【12:03】港股半日跌525點

港股今早大幅低收715點，其後跌幅收窄，中午收市報23507點，跌525點；國指中午收市報9396點，跌254點。

聯儲局再次突然大幅減息，不利銀行股表現，滙控（0005）跌2.8%，中午收市報44.4元，渣打（2888）跌4.6%，中午收市報42.1元，東亞（0023）跌3%，中午收市報16.78元，中銀香港（2388）跌2.1%，中午收市報22.9元。

科技股亦成為投資者掟貨對象，騰訊（0700）跌4.2%，失守350元，中午收市報349.6元；阿里（9988）跌4.1%，中午收市報183.8元，美團點評（3690）跌4.4%，中午收市報85.05元。

手機設備股面臨極大沽壓，瑞聲科技（2018）跌9.3%，中午收市報41.5元；舜宇（2382）跌9.3%，中午收市報107.5元。

地產股則逆市上揚，新地（0016）升2.7%，中午收市報104.8元，新世界（0017）升0.5%。

【11:50】地產股逆市升

美國步「零息」時代，兼重啟QE，本地地產股逆市造好，新地﹙0016﹚升2.6%、恒地﹙0012﹚升1.93%、長實﹙1113﹚升0.95%、新世界發展﹙0017﹚升0.22%。

【10:46】人行進行1000億元人民幣MLF 利率不變

人民銀行宣布展開為期1年﹑規模為1,000億元人民幣的中期借貸便利（MLF），中標利率意外地為3.15厘，與上一輪持平。

由於本周並無MLF到期，因此今日市場上錄淨投放1,000億元人民幣。

MLF為貸款市場報價利率（LPR）的參考，新一期LPR為本周五（20日）。

【10:38】金礦股跑輸大市 中國黃金插6.6%

美聯儲局再度減息，引起投資者恐慌情緒，不過投資者並無將資金大幅泊入黃金，金股更跑輸大市。

黃金ETF SPDR金ETF（2840）跌3.6%，最新報1,124元，招金礦業（1818）跌2.8%，最新報7.78元，中國黃金（2099）跌6.6%，最新報4.93元。

【10:27】港股早段跌逾600點

港股早段保持600點跌幅，最新報23426點，跌606點或2.5%，國指最新報9364點，跌285點。

上證指數續下跌，最新報2865點，跌22點或0.8%，深成指數最新報10647點，跌183點，創業板指數失守2000點，最新報1996點，跌34點。

日本股市上揚，最新報17501點，升70點。

美股期貨仍跌停板，道指期貨跌1,041點，最新報21798點，標普期貨最新報2555點，跌128點，納指期貨最新報7541點，跌359點。

【09:40】長和、中海油重挫

港股暫跌652點或2.72%，報23379點。遭大行唱淡的長和﹙0001﹚大瀉7.48%，報51.3元，成表現最差藍籌股。中海油﹙0883﹚挫7.18%，報7.36元；萬洲國際﹙0883﹚挫5.33%，報6.75元；石藥﹙1093﹚挫5.1%，報15.6元。

另一邊廂，中電﹙0002﹚無升跌，報77.7元，為唯一「抗跌」藍籌股。電能實業﹙0006﹚亦僅跌0.7%，報51.95元。

重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚挫3.72%；友邦保險﹙1299﹚挫2.97%；騰訊控股﹙0700﹚挫2.46%。

【09:29】A股高開 上證升10點

在環球股市出現波動下，內地A股仍可以上揚，上證指數高開2897點，升10點或0.3%，深成指數高開37點或0.3%，最新報10867點，滬深300指數高開3899點，升4點或0.1%，創業板指數最新報2034點，4點或0.2%。

【09:25】澳央行揼水59億澳元

環球央行「大合奏」，齊齊放水抗新型肺炎疫情對全球金融市場的衝擊。

澳洲央行繼上周五揼水後，再向金融體系注入資金。該央行在日常貨幣市場操作中，透過一般回購協議向系統注入59億澳元，規模遠高於原本預計的25億澳元。

澳元兌美元跌1.48%，報0.6111；澳元兌港元則報4.7432。

【09:20】港股低開715點

港股今早低開715點，報23317點；國指低開277點，報9372點。

滙控（0005）低開3.7%，最新報44元，長和（0001）低開7.5%，最新報51.3元，騰訊（0700）跌穿360元，低開356元，跌2.5%，友邦（1299）跌3%，最新報67.05元，領展（0823）跌3.1%，最新報71.05元。

【09:13】傳日央行討論穩定市場措施

據日媒報道，日央行將討論穩定市場措施，消息人士預期日央行會出招協助企業融資，以至穩定金融市場。

日經指數早段反覆，最新報17432點，升1點。

【09:01】黑期瀉逾500點

港股黑期大瀉，最新報23436點，瀉530點或2.21%。

【08:53】全球央行續減息 美匯跌0.6%

疫情日益嚴重，不少行業陷入停擺，為紓緩市場流動性壓力，再有央行宣布減息。繼聯儲局突然減息後，新西蘭央行亦宣布減息0.75厘至0.25厘，為紀錄新低。受減息行動拖累，紐元兌美元跌0.33%，最新報0.6034。

新西蘭央行指出，若有需要進一步的經濟刺激措施，並願意大規模購買政府債券，而並非進一步減息。

聯儲局減息亦不利美元表現，美匯指數最新報98.13，跌0.63%。美元兌日圓最新報106.93，跌0.64%，歐元兌美元最新報1.1123，升0.14%，英鎊兌美元最新報1.2335，升0.46%，澳元兌美元跌0.76%，最新報0.6156，美元兌韓圜跌0.29%，最新報1,215.88。

資金則進入債市，10年期債券孳息率最新報0.72厘，跌0.08厘。

油價回落，布蘭特期油最新報32.73美元，跌3.3%；紐約期油最新報31.01美元，跌2.27%。

金價則上升，現貨金最新報1,544.82美元，升0.98%；期金最新報1,544美元，升1.8%。

【08:08】日股早段挫逾百點

日經255指數開盤高開0.89%，惟其後轉跌，現挫121點或0.7%，報17309點。

日本央行今日中午將召開緊急政策會議，代替原定3月18至19日召開的政策會議。

【07:51】澳股一度大瀉7%

澳洲股市開市大插逾7%，其後跌勢稍為喘定，澳洲普通股指數現報5226點，挫263點或4.79%。

【07:12】道指期貨再跌停

美國聯儲局於兩周內第二度突然減息，引發投資者恐慌情緒，美股三大指數期貨再度下瀉，再次觸及跌停板機制。

道指期貨最新報21798點，跌1041點，標準普爾期貨最新報2555點，跌128點，納指期貨跌359點，最新報7541點。

商品市場方面，油價大跌，布蘭特期油及紐約期油均挫逾4%，金價則上揚，紐約期金升24.9美元或1.6%，最新報1541.6美元。

聯儲局大劈息1厘 重啟量寬

聯儲局宣布減息1厘至0至0.25厘，為兩周內第二次減息，該局同時宣布取消本周二舉行的議息會議。聯儲局又表示會重啟量化寬鬆，向市場買入合共7,000億美元資產，包括5,000億美元國債。