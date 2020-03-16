美聯儲局再緊急大幅減息　特朗普不忘敦促美國人不要囤貨

3月15日，美國聯儲局（Fed）緊急宣布，將基準利率降至接近零水平，並啟動規模達7,000億美元新一輪量化寬鬆，以應對武趺肺炎病毒對美國經濟造成的影響。

聯儲局在聲明中稱，疫情蔓延擾亂了包括美國在內的許多國家的經濟活動，全球金融狀況受到嚴重影響。該病毒的影響將在短期內對經濟活動造成壓力，並對經濟前景構成風險，鑑於此美聯儲決定將聯邦基金利率的目標區間降至0至0.25個百分點，直到確信美國經濟經受住的考驗，並有望實現其最大就業和物價穩定目標。

此外，聯儲局還準備利用其各種工具來支持信貸流向家庭和企業，在未來幾個月將增加5,000億美元的美國國債和2,000億美元的機構支持抵押貸款證券，並將從周一開始分期購買400億美元。

《新浪財經》3月16日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）表示「非常高興」，並認為市場應該對聯儲局的行動感到「興奮」。

聯儲局宣布新措施後，特朗普在白宮一次新聞發佈會上敦促美國人不要囤積食品。

特朗普說：「你們沒必要買那麼多。別緊張，放鬆一點。」

在這次簡短的講話中，特朗普警告人們不要恐慌性購買，並表示美國的食品供應鏈保持完整。他指出，當天早些時候，他會見了包括塔吉特（Target）、金寶湯（Campbell）和Costco在內的消費和食品雜貨公司的高管。