美國經濟受疫情打擊　高盛料第二季經濟陷收縮

武漢肺炎疫情帶來的衝擊正席捲全球，包括美國在內多個國家的經濟增長將受到影響。

根據世界衛生組織（WHO）每日疫情報告顯示，截至歐洲中部時間3月15日10時，中國以外新冠肺炎確診病例較前一日增加10,955例，達到72,469例；中國以外死亡病例較前一日增加333例，達到2,531例。 ​​​​

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至3月15日下午，美國已至少有新冠肺炎確診病例3,244例，其中包括死亡病例62例。

美國確診個案已逾3,200宗

高盛首席經濟學家稱受新冠疫情影響，預計美國2020年全年（國內生產總值）GDP增速僅為0.4%，並且將美國第一季度GDP增速預期從0.7%下調至0，而第二季度經濟將萎縮5%。

但在美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）看來，美國經濟可能會承受肺炎疫情的打擊，但不會陷入衰退。

姆努欽認為，美國經濟活動在下半年將可望回升，現階段最重要的是通過經濟工具，協助企業度過難關。

他在接受美國霍氏新聞（Fox News）訪問時披露，本周（3月16日至3月22日）將與國會議員商討，對受疫情重創的行業，例如航空業、酒店業與郵輪業等，提供重要的援助。

據悉，美國眾議院已於3月14日通過新冠肺炎疫情援助法案。姆努欽估計，法案的總開支暫時仍難以判斷，因為不確定有多少人因疫情被迫留在家失去工作，以致需要申請失業救助金。不過，他相信本週將更能準確估計有關計劃的成本。