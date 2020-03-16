【全球劈息】日央行將舉行緊急會議　新西蘭提前降息75個基點

為應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，全球各主要央行開啟了新一輪降息政策。

日本央行宣布，今日會召開為期一天的緊急政策會議，代替原定於3月18日至19日召開的政策會議。日本央行將要討論貨幣控制問題，看到美元融資市場出現一些波動，日本央行將努力維持市場平穩運行。

新冠肺炎疫情對脆弱的日本經濟是沉重的打壓。圖為，2020年2月28日，日本東京，戴口罩的人在藥店排隊購買口罩。（Reuters）

新西蘭聯儲緊急降息75個基點。隨後新西蘭聯儲主席奧爾（Adrian Orr）召開新聞發佈會表示，疫情將在接下來的一年裏對新西蘭民眾和經濟造成嚴重的影響，為進一步推出貨幣刺激措施提供了理由。

新西蘭聯儲委員會認為，如有必要進一步擴大刺激力度，更傾向於大規模購債，而非進一步降息。此外，新西蘭聯儲將銀行增加資本的時間推遲12個月至2021年7月。

包括美聯儲（Fed）、日本央行、歐洲央行（ECB）、瑞士央行、加拿大央行、英倫銀行周日（3月15日）發佈協調行動聲明稱，他們將利用現有貨幣互換額度為美元這一世界儲備貨幣的供應提供支持。

此舉旨在滿足世界各地公司在新冠疫情威脅全球經濟形勢下的使用美元信貸額度之需。同時於周日出台一系列刺激措施的美聯儲表示，幾家央行一致同意將互換協議價格下調25個基點。