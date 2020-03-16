中國1月至2月貿易逆差426億元　口罩產量增長127.5%

1月份至2月份，新冠肺炎疫情給中國經濟運行帶來較大衝擊。但綜合看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。

中國國家統計局網站公布，1月份至2月份，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國在中共的領導下，各地區各部門統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，取得階段性重要成果，企業復工復產加快，生產生活秩序逐步恢復，基本民生得到有效保障。

一、農業生產基本平穩 春耕備耕全面展開

全中國冬小麥播種面積3.31億畝，目前苗情基本穩定，長勢總體較好。截至2月底，冬小麥主產區一二類苗佔比較上年同期提高近3個百分點；蔬菜種植面積有所擴大。

中國各類企業已有序復工，疫情對企業的衝擊正在減淡。（新華社）

二、工業生產下滑 重要物資生產保持增長

1月份至2月份，規模以上工業增加值按年下降13.5%。分經濟類型看，國有控股企業增加值下降7.9%；股份制企業下降14.2%，外商及港澳台商投資企業下降21.4%；私營企業下降20.2%。分三大門類看，採礦業增加值下降6.5%，製造業下降15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降7.1%。從產品產量看，醫療防護和生活所需物資增長較快，口罩、發酵酒精產量分別增長127.5%和15.6%，凍肉和方便麵分別增長13.5%和11.4%。高技術產品增勢良好，智能手錶、智能手環、半導體分立器件和集成電路產量分別增長119.7%、45.1%、31.4%和8.5%。基本原材料生產平穩，生鐵、粗鋼、平板玻璃、十種有色金屬產量分別增長3.1%、3.1%、2.3%和2.2%。全國採購經理調查數據結果顯示，截至2月25日，大中型製造業企業復工率達到85.6%，生產經營活動正有序恢復。

三、進出口貿易出現逆差 貿易結構繼續優化

1月份至2月份，貨物進出口總額41,238億元人民幣（1元人民幣約合0.143美元），按年下降9.6%。其中，出口20,406億元，下降15.9%；進口20,832億元，下降2.4%。進出口相抵，貿易逆差426億元。貿易結構繼續優化。一般貿易進出口佔進出口總額的比重為60.6%，比上年同期提高0.3個百分點。民營企業進出口佔進出口總額的比重為41.9%，比上年同期提高1.3個百分點。中國對東盟和「一帶一路」沿線國家進出口保持增長態勢，進出口額分別增長2.0%和1.8%，對「一帶一路」沿線國家進出口額佔進出口總額的比重首次超過30%。1月份至2月份，全國規模以上工業企業實現出口交貨值13,545億元，按年下降19.1%。