國泰航空稱2月未經審核虧損逾20億元　面對挑戰屬前所未見

國泰航空（0293）公布國泰及國泰港龍於今年2月合併結算的客﹑貨運量，指出當月載客量及郵件運載量按年下跌。國泰指出2月兩間航空公司合共載客100.86萬人次，或以收入乘客千米數計為47.35億，按年減少54.1%；乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%，若以可用千米數計算的運力則下跌29.3%。

該公司又指出，向中銀航空租賃（2588）出售6架波音777-300ER型飛機及相關設備，總代價為7.08億美元（約54億元），及向中銀航空租賃售後租回飛機資產。

向中銀航空租賃出售6架波音飛機

上月兩間航空公司運載貨物及郵件合共11.87萬噸，貨物及郵件收入噸千米數為6.98，按年跌6.9%；運載率則上升5.8個百分點至66.6%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的計力下跌15.1%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，目前正面對前所未有挑戰。COVID-19疫情續廣泛地影響公司運作及業務，單於2月公司的全服務航空公司業務，錄得未經審核虧損逾20億元。

國泰指4月客運載力將大減9成。（資料圖片）

公司指出2月以後情況更進一步惡化，並於3月已宣布削減65%客運運力，其後各國政府陸續實施更多旅遊限制，近期更影響長途市場，包括歐洲﹑美國及西南太平洋等。預期旅遊需求將進一步下滑，計劃在4月時只會營運極少數基本客運航班，運力減幅會多達9成。

公司指出若旅遊限期短期內未見放寬，並預料有關安排將持續至5月。

日均載客量大減至2萬人次

踵然貨機航班運力保持不變，但客機航班減少對整體貨運運力構成重大影響，及判弱只靠客機服務航點的載貨能力。然而公司會繼續靈活部署額外貨運運力，包括增加更多貨機航班，及以客機專載貨物。

國泰又指出，2月首兩周客運表現並不理想，至下半月情況更進一步惡化，當中又以區域航線，特別是往內地﹑台灣﹑韓國及菲律賓的客量跌幅最為嚴重。2月運載乘客人次按年跌64%，通常在農曆新年高峰期，每日運載約9萬名乘客，惟在2月底時載客人次大幅降至2萬以下，乘客運載率降至53.1%，收益華受到顯著影響。

公司亦指出受到農曆年長假，及2月初控制COVID-19疫情措施，導致內地製造業延期復工。從內地及香港出口貨物空運需求，待2月中才開始逐步復甦。

貨運載率按年增5.8個百分點

相比之下入口內地及香港的貨運需求卻出現大幅上升，部份由於運力大幅削減，及與藥品相關的訂單激增。與去年同期相比，2月載貨率增長5.8個百分點，收益率亦見穩定。

國泰指出目前面對的挑戰屬前所未見，無人能預測情況何時會改善。旅客預訂機位情況未見有明顯復甦跡象，與2019年相比的預訂量差距繼續擴大。

國泰於上星期已公布，預料今年上半年將錄得龐大虧損。然而公司是具備堅韌適應力公司，對公司及香港的航空樞紐地位前景仍充滿信心，亦堅信公司在區內長遠發展能力。