【新冠肺炎】星展銀行調低今年中港兩地GDP　料今年香港收縮0.9%

新冠肺炎疫情持續蔓延，影嚮環球經濟發展。星展銀行今日（17日）發表2020年中國及香港宏觀經濟展望報告。報告指出，受到新冠肺炎疫情不明朗及大眾對疫情恐慌等因素影響，中國及香港未來經濟發展並不樂觀。

鑒於中國的投資、生產及銷售數據均出現下跌趨勢。星展銀行下調對中國2020年GDP的展望，由5.3%下調至4.5%。受到新冠肺炎疫情影響，星展銀行（香港）經濟研究部首席中國經濟師梁兆基對中國能否全面復工有保留；更指出復工並不代表可以復產，一但生產線有人染病則要立刻停工。

鑒於大家都對新冠肺炎疫情感到恐慌。他稱若大家對經濟環境無法感信心，基本上經濟難以短期內好轉，又認為就算中國經濟會有復甦，亦難有一個V型反彈出現。現時中國的服務業佔GDP約54%。如果想中國的GDP得到恢復，首先要令到中國的服務業回復正常化。

星展銀行下調對香港2020的GDP展望由+1.5%下調到-0.9%

今年香港GDP由正轉負 失業率或達5%

香港未來的經濟更不容樂觀。星展銀行下調對香港2020的GDP展望。由正增長1.5%下調到收縮0.9%。當中相信，香港零售業影響最大，不排除出現20%的跌幅。加上，最近香港股市大跌，更影響市民的消費意欲。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦指稱，相信雖然香港第一及第二季的數據表現都是差，而第三及第四季的數據或會出現技術性反彈。但相信是因為受到去年社會運動的影響，機數較低才出現反彈。

謝家曦直言，由於香港的外貿及內需的表現都較差，因為不排除會再調低未來香港GDP的展望。

但他指，雖然近期香港股市波幅較大，但金融體系仍然健全，一個月的HIBOR-LIBOR依然穩定。被問到減息環境對資產價格會否大影響，他指，影響要等待一排就會浮現。但強調，如果失業率擴大至金融及其他專業領域，不排除到時會對樓價有大影響。他指，假如失業率達到5%，到時樓價或會10%跌幅。而當銀行出現收回貸款、負資產的情況，對樓價亦會造成有一定壓力。