《彭博》﹕橋水於歐洲建立逾百億美元淡倉

有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio），旗下的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）已建立了140億元（美元‧下同）的淡倉頭寸，押注歐洲公司的股票將隨着新冠病毒疫情的惡化而持續暴跌。

《彭博》收集的3月9日至12日的監管數據，橋水對從德國到意大利等歐洲國家的股票進行了一連串的淡倉押注，其中包括對德國軟件巨頭SAP的10億元空倉，對英國半導體設備製造商ASML控股的7.15億元空倉。

但這些賭注還不足以保護該公司的主要對衝基金免受鉅額虧損。橋水的Pure Alpha Fund II在3月初截至12日期間下跌了約13%。據知情人士透露，橋水3月的大幅虧損主要是因為股市好倉倉位及國債淡倉倉位所造成。

達利歐表示，動盪時期既帶來巨大風險，也帶來巨大機遇。（Reuters）

橋水不評論相關報道

目前還不清楚，這場賭局究竟是對股價下跌的直接賭注，還是這家管理着大約1,600億元資產的公司的更廣泛的對衝策略的一部分。

橋水2018年曾對歐洲公司進行了類似的押注。 賣空者出售借來的證券，以較低的價格回購，並將差額作為利潤。

該公司一位發言人表示：「雖然我們不會評論我們的具體頭寸，但橋水在世界各地150多個市場進行交易，因此有許多相互關聯的頭寸，通常是對衝其他頭寸，而這些經常發生變化。因此，在任何時候考慮任何一個頭寸，試圖確定一個總體戰略都是不正確的。」