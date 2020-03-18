聯儲局降息後17個國家及地區跟隨　全球經濟亮起衰退信號

美國聯儲局（Fed）3月15日將聯邦基金利率目標區間下調1個百分點至0%至0.25%後，短短兩天之內，有多達17個國家或地區跟隨降息。但全球股市依然延續震盪下行態勢。央行此輪集體放水只能解決市場流動性問題，但無法阻止疫情持續蔓延，受此次疫情影響，多國經濟都受到衝擊，全球經濟或將陷入衰退。

《21世紀經濟報道》報道稱，美聯儲降息後多個國家跟隨，但這一舉措未能之城全球股市，全球股市延續震盪下行的走勢，美股於周一（16日）再次觸發熔斷。

經濟分析師認為，全球央行放水只能解決市場流動性問題，無法阻止疫情持續蔓延。貨幣政策之外，需要採取更多其他措施來拯救岌岌可危的經濟。

有分析師預測全球經濟將在2020年第四季度到明年第一季度出現下行，但疫情作為催化劑，加速了全球經濟衰退。

減息只可緩解流動性問題

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，市場的動盪主要是因為目前看不到歐美疫情結束的端倪，投資者對經濟前景預期悲觀。「降息只是解決流動性問題，是危機處理模式，但這一行為是無效的。」

劉英認為，每個國家需要「因國而異」。「部分新興市場已經處於金融危機區間，資本賬戶完全開放，必須跟着美國走。而以製造業為主的新興國家，如中國和印度，儘管會被疫情衝擊，抗風險能力更強一些，政策可操控空間也更大一些。而歐美能夠操作的空間已經相當有限。」