特朗普尋求萬億美元救經濟　美國八大銀行也出手相助

美國總統特朗普（Donald Trump）召集的美國疫情最新情況和政策發佈新聞發佈會上，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）宣布美國政府將推出包括減税、一個月內向美國民眾發放共計5,000億的現金支票、聯儲局（Fed）啟動使用貨幣政策工具等在內的一攬子規模可達一萬億的刺激計劃，以幫助企業和個人應對正在全美蔓延的新冠肺炎疫情以及由疫情造成的經濟損失。姆努欽還表示，美國納税人還可以將繳税時間推遲90天。

除此之外，美國金融服務論壇3月15日宣布美國高盛、摩根、花旗等八大銀行3月15日宣布在2020年6月30日之前暫停股票回購。

據悉，包括摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛集團、摩根士丹利、紐約銀行梅隆和道富銀行，共八家銀行將在2020年6月30日前停止股票回購。

論壇聲明稱，「新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發是全球和全球經濟所面臨的前所未有的挑戰。（我們的）集體目標是利用我們的大量資本和流動性，通過貸款和其他重要服務，為個人、小型企業和整個經濟提供最大的支持。」

這八家銀行說，它們已將這一決定通知了聯儲局。

暫停回購或影響股價

《彭博》3月16日報道稱，這八家銀行被美國監管機構視為對金融體系最重要的銀行，它們在2019年6月美聯儲進行壓力測試後的四個季度裏，已經開始集體回購價值1,190億美元的股票。如果平均分配，這意味着他們將保留大約300億美元。他們放棄了回購價格更低的股票的機會，以獲得更大的緩衝來消化不良貸款造成的損失，或者獲得更多的彈藥來幫助那些可能會降低信用額度的公司。

此舉使銀行能夠保護資本不受強勢地位的影響，從而避免了監管機構要求一家或多家銀行暫停回購的可能性。不過，這也有代價，因為一些投資者可能更希望這些銀行以較低的估值買進價值數十億美元的股票，或者至少為今年以來全部八家公司股價至少下跌22%的股價提供一些支撐。