油價累跌54%　分析師﹕戲肉是在4月

國際基準布倫特原油期貨3月16日跌至每桶30美元以下，為2016年來首次，2020年至今已經暴跌了54%。但能源專家稱，油價暴跌的終結仍遙遙無期。

據《金十數據》報道，Energy Intelligence的研究主管拉金德蘭（Abhi Rajendran）表示，原油價格的底部很可能只有十幾美元，而且很接近十美元。一兩個星期後，可能會看到全球市場每天供應過剩超過1,000萬桶。這太瘋狂了，前所未有。

原油價格遭遇新冠肺炎和價格戰雙重壓力。（新華社）

IHS Markit副總裁兼石油市場主管Jim Burkhard在報告中也寫道，以前從來沒有出現過這種幅度的過度供應。他預測，3月和4月的石油需求將每日減少1,000萬桶。他指在此之前，本世紀全球最大的六個月盈餘是3.6億桶，而即將到來的將是這個數字的兩倍或更多。

石油對衝基金Andurand Capital Management LLP的負責人安杜蘭（Pierre Andurand）表示，自1918年以來，這種全球性大流行病毒是世界從未見過的，此次石油需求下降可能是全球金融危機期間需求跌幅的幾倍之多。

報道稱，最大的衝擊可能發生在4月1日之後，屆時石油輸出國組織及非石油輸出國組織產油國（OPEC+）的減產協議到期。沙特阿拉伯已經宣布了計劃，要將日產量提高至每日1,300萬桶，而2月約為每日970萬桶。沙特能源部一位官員最新表示，由於新油田的開發，沙特計劃從5月起將石油出口量提高至每日1,000萬桶的創紀錄水平。出口量的增加表明，在俄羅斯與OPEC+未達成協議後，沙特決心繼續執行其「按意願產油」的政策。

俄羅斯能源部長曾表示，俄羅斯短期內可提高日產量20萬至30萬桶，長期內可每日提高50萬桶。拉金德蘭重申：「在接下來的幾周內，如果沒有沙特和俄羅斯方面的新消息，油價很可能跌至十幾美元。由於這種供需失衡，WTI和布倫特原油可能在短時間內跌至等價，兩者的價差甚至可能轉為負數。」

美國WTI原油的交易價格通常每桶比布倫特低5至10美元。

油價跌累及美國頁岩油生產商

其他分析師也認為，儘管原油價格已經暴跌，但可能尚未見底。S&P Global Platts的分析主管在談論石油是否觸底反彈時說：「我們還沒有看到最糟糕的情況。4月才是正式開始的時候，如果沒有減產協議，OPEC+都可以自由地增產，大量供應將重創市場。」

價格暴跌傷害了石油輸出國，這對已經負債累累的美國頁岩油生產商來說是一個特別的打擊，對某些人來說更是致命的。

市場分析人士預測，頁岩產業將面臨數十億美元的債務違約，頁巖行業直接和間接僱用的上百萬人也面臨失業風險。路透社對諮詢公司雷斯塔能源（Rystad Energy）提供的實地數據進行了分析，隨後表示，如今只有數百家頁巖油公司可以從新開採的油井中獲利，只有16家美國頁岩油公司的平均新井開採成本低於35美元/桶。

倫敦PVM Oil Associates的石油分析師塔馬斯·瓦爾加（Tamas Varga）也認為油價會進一步下跌。他在一封電子郵件中寫道：「在當前情況下，石油價格甚至可能跌至20美元/桶以下，股市很容易再下跌30%至40%。」