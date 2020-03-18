長建純利升約1%　末期息1.78元　李澤鉅：未來收益或遞減

長江基建（1038）公布，去年全年股東應佔溢利為105億元，按年增0.6%，若撇除外幣折算負面影響，純利按年增6％，派末期息1.78元，全年派息2.46元，連續23年來股息都有增長。

期內，營業額為361.25億元，按年跌4.7%；英國基建業務溢利貢獻為46.3億元；按年少12%；澳洲業務溢利貢獻為20.83億元；按年增1%；歐洲大陸業務純利為7.85億元，按年跌一成；以當地貨幣計算，溢利貢獻按年少4%；加拿大業務增長持平；新西蘭業務增1%；而中港兩地業務則下跌5%；至3.7億元。

長建持有超過120億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為13.5%，

未來數年准許回報下調 收益或遞減

主席李澤鉅表示，對長建而言，尤其重大的挑戰乃旗下多項受規管業務將於今年及未來數年展開新規管期；預期環球超低利率及監管機構取態強硬將引致准許回報下調，收益遞減。

在業務發展及開拓方面，長江基建將繼續研究可為旗下投資組合增值的收購機遇。集團策略乃放眼於涉及龐大資本的大型收購。憑藉豐富的經驗和專業知識，長江基建對結構複雜的交易別具優勢，亦精於融合新項目於既有業務組合，促成協同效應。同時，長江基建可夥拍同為長江集團成員之長江實業（1113）及電能實業（0006）進行收購，此靈活性進一步強化集團之策略性優勢。

長建一貫的理念是在持續增加收益及維持理想負債水平之間力求平衡，未來亦將奉行此方針；在探索新擴展機遇時，將貫徹嚴格投資原則，收購過程中不會抱志在必得心態。展望未來，長建旗下優質資產之珍貴價值，於動盪及低息環境下將更能彰顯。