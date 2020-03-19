【持續更新】恒指全日跌582點　成交額逾1900億元

外圍市況持續波動，紐約4月期油大跌24%，收報每桶報20.37美元；隔晚美股再次熔斷，道指盤中曾挫2319點，收市亦要瀉1338點或6.3%，收報19898點，特朗普當選以來升幅全消。另邊廂，港股夜期跌164點，收報21839點，低水453點。

《香港01》全程關注今日﹙19日﹚亞洲時段資本市場變動。

【16:12】港股跌582點收市

港股續低收，收市報21709點，跌582點；國指收市報8559點，跌240點，成交額為1,910億元。

騰訊（0700）午後倒升為港股跌幅收窄動力，收市報343元，升2.7%，阿里（9988）升0.6%，收市報174元，美團（3690）跑輸同業，收市報72.4元，跌4.2%，小米（1810）跌1.9%，收市報9.53元。

【15:53】A股低收 上證險守2700點

內地股市低收，上證收市報2702點，跌26點或1%，深成收市報10019點，跌9點或0.1%，滬深300指數收市報3589點，跌47點或1.3%，創業板指數收市報1894點，升7點或0.4%。

【15:34】港股跌幅收窄 納指期貨倒升

港股午後跌幅明顯收窄，恒指最新報21955點，跌336點，國指最新報8642點，跌158點。

道指期貨最新報19707點，跌146點或0.7%，標普期貨跌17點或0.7%，最新報2384點，納指期貨更轉跌為升，最新報7214點，升9點或0.1%。

【14:47】道指期貨跌幅收窄

道指期貨跌幅收窄，最新報19475點，跌378點或1.9%，標普期貨跌47點或1.99%，最新報2353點，納指期貨最新報7099點，跌106點或1.47%。

恒指跌637點，最新報21654點；國指最新報8506點，跌294點。

【14:23】港股跌幅收窄至不足400點 騰訊升3.5%

港股在午後跌幅大為收窄至不足400點，最新報21894點，跌397點；國指最新報8623點，跌173點。

多隻電訊相關股份上升，股王騰訊（0700）升3.47%，報345.6元；瑞聲（2018）升3.79%，至38.3元；中移動（0941）報49.4元，升1.23%；舜宇光學（2382）升1.73%，至94元；阿里巴巴（9988）升0.92%，報174.6元；中興通訊（0763）更急漲7.94%，至21.75元。

【13:49】港股跌幅收窄至不足700點

港股在午後跌幅收窄，恒指最新報21622點，跌669點；國指最新報8510點，跌291點。

內地股市續下跌，上證最新報2684點，跌44點或1.6%，深成最新報9891點，跌137點或1.37%，創業板指數最新報1876點，跌11點或0.58%。

道指期貨最新報19189點，跌663點或3.3%，標普期貨最新報2318點，跌83點或3.4%，納拍期貨最新報7018點，跌2.59%。

【12:03】港股半日跌946點

港股半日曾挫近1,100點，中午收市21344點，跌946點；國指最新報8366點，跌435點，成交額為1,021.4億元。

內險股今日成投資者沽貨對象，國壽（2628）跌10.5%，中午收市報12.1元，平保（2318）跌5.9%，中午收市報70.05元，太保（2601）跌6.7%，中午收市報18.1元，新華保險（1336）跌6.6%，中午收市報20.6元。

科技股亦處弱勢，騰訊（0700）跌1%，中午收市報330.8元，阿里（9988）跌2.4%，中午收市報168.8元，美團（3690）跌4.8%，中午收市報71.9元。

長和系今日大受壓力，長建（1038）跌11.4%，中午收市報39.4元，長和（0001）跌9.2%，中午收市報45.3元，長實（1113）跌8.9%，中午收市報33.85元，電能（0006）跌6.7%，中午收市報47.1元。

濠賭股亦成為沽貨對象，金沙（1928）跌7.7%。

美股期指方面，道期跌近1,000點或近5%，但仍未跌停，現跌穿19000點水平，最低見18861點。

【11:57】澳洲央再減息0.25厘及宣布買債

澳洲月內第二度減息，將利率降低0.25厘至0.25厘，同時明言會待當地就業回升，及通脹水平維持在2至3%時才加息，同時會透過購入國債，將3年國債利率維持在0.25厘，以及為企業提供900億澳元的備用貸款。

澳洲央行公布有關計劃後，澳元兌美元跌幅曾收窄，報0.551，其後跌勢再擴大，最新報0.5574，跌3.45%。

【11:38】國泰PB殘見0.48倍

全球航空業臨重大危機，航空股無運行。國泰﹙0293﹚挫8.7%，報7.64元，PB低見0.48倍；南航﹙0753﹚挫11.2%，報3元；國航﹙0753﹚挫8.9%，報5.3元；東航﹙0670﹚挫7.7%，報2.64%。

【11:07】韓股觸發熔斷

韓國KOSPI、KOSDAQ指數均觸發熔斷。韓國KOSPI指數現跌8.12%。

【11:06】內險股急瀉

內險股急跌，國壽（2628）失守12元，最新報11.72元，跌13.3%，平保（2318）跌6.6%，最新報69.5元，中國財險（2328）跌5.96元，跌9%，太保（2601）跌6.6%，最新報18.12元。

【10:58】港股跌幅逾千點

港股跌勢持續擴大，恒指最新報21264點，跌1026點，國指最新報8336點，跌463點。

【10:56】道指貨期跌773點

道指期貨最新報19080點，跌773點或3.89%，標普期貨最新報2304點，跌96點或4.03%，納指期貨最新報6970點，跌235點或3.27%。

【10:55】日經表現硬淨 跌幅不足2%

亞洲股市普遍突挫，港股插逾4%。日經指數相對較強，最新報16414點，跌312點或1.87%。

【10:51】科技股成拋售對象 美團點5%

科技股下跌，阿里（9988）曾失守170元，低見168.8元，為上市新低，最新報170.1元，跌1.7%；騰訊（0700）跌1.4%，最新報329.2元，美團（3690）跌5%，最新報71.75元，小米（1810）最新報9.41，最新報3.1%。

恒指最新報21365點，跌926點。

【10:42】內房股跌幅擴大至6至10%

內房股跌幅隨市擴大，融創（1918）跌9.5%，報29.7元；潤地（1109）跌6.9%，報27.7元；龍湖（0960）跌6.8%，報29.45元；龍光（3380）跌9.9%，報9.1元。

【10:38】中人壽急瀉一成

A股急挫，中國人壽﹙2628﹚暴瀉10.8%，低見12.06元，成表現最差藍籌。

在英國有不少業務的長和系，長建﹙1038﹚挫8.6%，報40.6元；長和﹙0001﹚挫5.41%，報47.2元；長實﹙1113﹚挫5.24%，報35.2元。

【10:37】道指期貨跌666點

道指期貨跌666點或3.35%，最新報19187點，標普期貨最新報2321點，跌79點或3.3%，納指最新報7021點，跌184點或2.6%。

【10:33】港股跌894點 再創逾3年低位

港股跌勢持續，跌幅894點或4.01%，最新報21397點，已失守2016年12月28日的21488點，國指最新報8391點，跌409點或4.65%。

【10:11】菲國股市復市曾大跌逾24%

菲律賓股市停市2日後復市，曾大跌24.3%，低見4039點，最新報4249點，跌1,085點，20.3%。

【10:06】港股跌幅擴大至500點

亞太區股市相當疲弱，恒指最新報21793點，跌498點；國指最新報8540點，跌260點。

日經指數最新報16686點，跌40點或0.24%，韓國KOSPI指數最新報1508點，跌83點或5.2%，新西蘭股市跌231點或2.45%，最新報9223點，澳洲ASX 200指數最新報4822點，跌88點或1.8%。

【09:47】港股失守22000點 道指期貨轉跌

大市跌幅擴大，恒指失守22000點，最新報21982點，跌309點；國指最新報8636點，跌164點。同時，美股道期轉跌53點，報19800點。

【09:41】現貨金企穩1490美元

金價上揚，現貨金每盎司最新報1,490.15美元，升0.28%；紐約期金每盎司最新報1,489.3美元，升0.77%。

【09:38】紐油亞洲交易時段彈升逾11%

油價在亞洲交易時段反彈，紐約期油升11.5%，每桶最新報23.23美元；布蘭特期油最新報26.49美元，升0.3%。

【09:31】內地股市低開 上證低開9點

內地股市低開，上證低開9點或0.3%，報2719點，深成低開6點或0.1%，最新報10023點，滬深300指數低開12點或0.3%，最新報3623點，創業板指數高開11點或0.6%，最新報1898點。

股王茅台（上海﹕600519）險守1,000元人民幣，最新報1,000.31元人民幣，跌0.8%。

【09:27】道期升幅收窄至逾百點

美股三大指數期貨在港股開市時段升幅稍回，道期升127點或0.6%、納指期貨、標指期貨升13點或0.5%、納指期貨升幅較高，現升94點或1.3%。

【09:22】港股低開70點

疫情蔓延導致美股在周三再次熔斷，道指全日跌逾1,300點，不過今早港股只是輕微低開70點，報22221點；國指最新報8724點，低開76點。

昨日已公布業績的騰訊（0700），高開2.7%，最新報343元，阿里（9988）重上176元招股價，最新報176.1元，升1.8%，美團（3690）升0.6%，最新報76元。

滙控（0005）跌0.8%，最新報44.2元，渣打（2888）升1.6%，最新報42.2元。

油價下挫，拖累油股股價，中海油（0883）跌6.7%，最新報6.41元，中石油（0857）跌1.7%，最新報2.274元。

【08:35】日股早段造好

日經225指數現升1.52%或253點，報16980點。

美國三大股指期貨漲幅稍回，道指期貨、納指期貨、標普500指數期貨升幅介乎1.5%至1.9%。

【08:01】日股開市升近2%

日經225指數開盤升1.6%，韓國KOSPI指數開盤升0.8%。

【07:35】美三大股指期貨漲逾2%

美國三大股指期貨漲幅擴大，道指期貨、納指期貨、標普500指數期貨皆漲逾2%。

特朗普「美股政績」全消

美股在臨近收市時段反彈，道指由盤中曾挫2319點，到收市跌1338或6.3%，報19898點，與特朗普上任時的表現相若，意味着特朗普一直引以為傲的「美股政績」已不復存在。

納指收市報6989.84點，跌344.94點或4.70%；標普500指數報2398.22點，跌130.97點或5.18%。