德銀﹕美國第二季GDP大跌13%　當地經濟面臨前所未有衝擊

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）3月17日與一批美國共和黨參議員會面，討論推出應對疫情的方案，姆努欽透露美國失業率有可能攀升至20%，他還呼籲美國國會盡快通過刺激經濟方案。

截至3月18日19時，美國累計武漢肺炎確診病例為7,769例，其中，118例死亡病例。

面對疫情可能給經濟帶來的巨大沖擊，德意志銀行全球經濟團隊3月18日發佈報告稱，美國第二季度GDP或將按年狂降13%。

《新浪財經》報道，德意志銀行指出，這種經濟萎縮幅度將是2008年至2009年金融危機期間最嚴重經濟萎縮幅度的逾1.5倍（2008年四季度，美國GDP增長按年率計算萎縮8.4%）。

德意志銀行團隊寫道：「美國經濟目前正遭受真正前所未有的衝擊，並且隨着病毒的傳播在未來幾周內進一步加速，這種衝擊可能會持續一段時間。」

美國有線電視新聞網（CNN）3月16日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）16日當天在新聞發佈會上表示，美國經濟可能會因為新冠肺炎疫情走向衰退，而最糟糕的情況可能是在7月、8月或者更晚些時間，但美國經濟可能會在疫情結束後出現巨大反彈。

德意志銀行預計美國下半年GDP將好轉，增速將接近5%；全年來看，GDP增長為萎縮1%。

除此之外，德意志銀行還預測歐元區可能面臨更嚴重的負增長，第三季度有望開始好轉。