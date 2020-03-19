美匯指數破100大關　金融危機來襲？

由於金融市場大幅波動推高對美元的需求，美元指數3月18日大幅上漲，突破100整數關口。

美元指數18日升破100點大關，這是2017年4月以來首次。3月10日以來，美元指數持續上揚，用一周時間補回了2月21日至3月中旬的跌幅。

美聯儲日前採取了兩次降息行動，把利率下調至接近零的水平，但美元依然一直在走高。（新華社）

《中國證券報》報道指出，美股3月9日罕見熔斷引起市場恐慌，投資者對美元流動性需求增大。此後美股三度熔斷，VIX恐慌指數進一步飆漲，遠超2008年金融危機高點。

部分市場人士認為，當前市場恐慌情緒瀰漫，已跨過「避險模式」直接進入「危機狀態」。就連傳統避險資產黃金也大跌不止，從每盎司1,700美元的高點，一路跌至每盎司1,500美元。作為「最強流動性」，美元成為全球資金的「避難所」。

目前歐美疫情前景堪憂，兩地央行已經出台寬鬆舉措，意圖應對疫情衝擊。美聯儲兩度緊急降息，現已接近零利率水平。對這種「休克式」降息，市場以更大恐慌回應。股市崩塌造成流動性短缺，美元Libor飆升。加之歐洲央行貨幣政策寬鬆力度增強，歐元兑美元匯率也大幅貶值。

新興市場貨幣全下挫

此次美元指數突破100關口只用了短短6天，期間美元指數大漲近5%。值得關注的是，受美元強勢的影響，眾多非美貨幣遭遇大潰敗，盧布10天狂貶14%，澳元、新西蘭元2020年紛紛貶超10%，亞洲市場如韓元、泰銖、令吉等幾無倖免。

近期海外市場劇烈波動，美元流動性緊張導致其他資產被拋售，拖累包括人民幣資產在內的其他資產表現。然而隨着一些央行競相觸探零利率邊界，人民幣正日益變成一種高收益避險貨幣，人民幣資產價值窪地特徵更趨顯著。對於滬深港通北向資金近期淨流出，中金公司發文指出，這種狀態可能正在逐步接近尾聲。

中國《華夏時報》引述瑞信報告顯示，美元持續走強的另一個更令人擔憂的原因可能是，美元在全球貿易中的地位。外國公司以及美國公司的海外子公司可能從當地銀行借入美元，向供應商支付款項，如果不借款，它們可能無法進行支付。瑞士信貸貨幣市場策略師Zoltan Pozsar在報告中呼籲美聯儲增加與外國央行的互換額度，增加向全球企業提供的美元流動性。

為了緩解美元流動性緊張和美元借貸壓力，美聯儲（Fed）已經接連採取多項措施，包括為美國公司重啟商業票據融資工具，以及允許直接與美聯儲進行交易的銀行和經紀交易商以股票和高評級債券為抵押借入現金。然而，上述舉措並沒有緩解海外資金緊張的問題。

如果美元融資緊張、流動性枯竭的現象持續下去，借款方（尤其是企業）將不得不支付更多的費用來獲得美元貸款，離岸市場的流動性將進一步吃緊。

有分析師認為，美聯儲在開閘放水之餘，還應該擴大與其他央行的合作，比如提升互換額度等。為全球金融市場注入美元是刻不容緩的事情，如果流動性持續不足，金融體系有癱瘓的危險。

據統計，近45年來，世界範圍內共發生了8次大的經濟危機，其中5次發生在美元指數突破100的時間段內，1973年第一次石油危機、2008年次貸危機、2010年的歐洲債務危機均為美元指數在100以下時發生。但這三次危機發生時，美元指數均在上漲。 根據摩根大通的計算，全球美元短缺數量自金融危機以來已經翻了一番，截至目前為12萬億美元，約佔美國GDP的60%。