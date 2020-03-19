香港電訊4月1日推出5G服務　月費198元8GB起

香港電訊（6823）宣布，將在4月1日推出5G服務。由3月20日起，csl及1O1O 5G服務計劃將提供多個本地流動數據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇，月費由198元／8GB起。5G網絡將以傳輸速度10Gbps的高速光纖接通5G發射站。

5G服務推出首階段時，網絡能無縫覆蓋主要黃金地區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣；指定14家csl及1O1O專門店；主要基礎設施如香港國際機場；大型商場包括太古城中心、海港城、國際廣場、K11購物藝術館、K11 MUSEA、MegaBox、美麗華廣場及太古廣場等。

香港電訊指，會繼續伸延網絡覆蓋至全港各區及主要港鐵線路。

中移動、3HK同日推出5G服務

此外，中移動香港（CMHK）亦公布，將於4月1日推出5G服務計劃，提供3個選擇，月費分別是438元／100GB；538元／200GB；638元／300GB。

如果客戶上台簽約可享合約優惠價298元、398元及498元。另外，客戶可以體驗5G服務，中移動香港提供體驗計劃198元享30GB本地數據。

早前，和記香港（0215）旗下3香港公布5G月費計劃，由388元起跳。