載通全年少賺15.9%　末期息派0.7元　1月起疫情令載客量顯著減少

載通（0062）公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔盈利為6.05億元，按年下跌15.9%；每股盈利為1.38元，末期息每股派0.7元，按年少派22.2%；全年共派1元，按年少16.6%。

集團旗下九巴公司於2019年錄得除稅後盈利3.15億元，按年大減27.5%，盈利下跌主要由於員工的薪酬及福利持續改善，令員工成本上升；以及於2019年下半年持續的社會事件導致公共交通服務受阻所致。此外，2018年的盈利包括就第三方責任準備金的一次性回撥。不過，政府燃油補貼抵銷了部分上述的負面影響。

集團稱，全球及本地經濟的種種不明朗因素，油價波動，本地鐵路網絡不斷擴展，加上九巴和龍運的票價調整申請仍等待政府審批，令巴士營運充滿挑戰。自2019年中起，社會事件一直影響本港整體社會，加上香港受到新型冠狀病毒疫情影響，香港社會以至交通業界面對前所未有的嚴重打擊。學校延長停課安排，部分政府公務員及不少企業僱員實行留家工作，旅遊、零售、銀行等行業大幅萎縮，令九巴及龍運自2020年1月下旬的載客量錄得非常顯著的跌幅。

不過，載通以開辦新路線及特別線，擴展服務版圖，其中已成功投得蓮塘口的新路線經營權，接載乘客來往屯門及香園圍邊境管制站。另外，位於東九龍巧明街項目，預計2022年年中落成，為股東帶來穩定的回報。