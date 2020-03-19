中移動：有信心追回5G建設進度　保持派息平穩

中移動（0941）董事長楊杰在業績會表示，疫情確實對公司的生產經營造成一些影響，包括在用戶發展、寬帶業務方面，舉例2月份單月移動客戶按年減少725萬，4G客戶減少1,200萬，新增用戶減少6成，終端銷售減3成。此外，漫遊收入下降逾五成，話音服務、短訊、手機上網流量在疫情期間有所下降，公司在疫情防控方面成本有所增加，5G建設亦有所延誤。

不過，他強調會通過下半年「加班加點」彌補進度，有信心今年可維持全年建設25萬個5G基站，實現全國所有地市覆蓋，5G套餐客戶淨增7,000萬的目標。

截至2月底，中移動5G月費客戶超過1,500萬，每戶每月平均上網流量（DOU）較轉5G前上升16.8%；平均每月每戶收入（ARPU）6.5%。問到ARPU增長低於市場預期，副總裁簡勤指主要由於目前的策略是保客戶，預計ARPU會小幅上升，又指暫未詳細考慮5G手機補貼。

此外，中移動計劃今年資本開支預算為1,798億元人民幣，按年增8.4%，其中5G相關投資計劃約1,000億元，較去年的240億元大幅增長3倍。

保持每股派息平穩

中移動去年末期息按年增24％，派每股1.723港元，以今日收市價48.25港元計算，全年股息率達6.7厘。楊杰表示，集團去年盈利有所下滑，若按以往保持派息率穩定指引，派息將低於前年，相信股東是不樂意看到的，他指集團對未來發展充滿信心，包括5G建設，今年亦會綜合考慮盈利能力和現金流情況，保持派息平穩，讓股東共享公司發展成果，亦兼顧公司長遠發展需要。