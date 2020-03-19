美元現流動性緊張？　金管局李達志︰美聯儲減息須時發揮傳導作用

金管局副總裁李達志《匯思》撰文講解美元流動性緊張的問題。

他指出，歐美國家的新型冠狀病毒疫情在過去幾星期不斷擴大，引致很多地方的經濟活動近乎停頓，金融市場也大幅下調。這促使投資者的避險情緒升溫，把資金從股票市場甚至其他資產市場調走，持有更多現金，而美元更成為很多投資者的首選避險工具。與此同時，很多金融中介機構亦在這種市況下傾向持有更多美元現金，以應付客戶提款要求，為自己的投資增加按金，或其他不時之需。基於市場供求，美元流動性近日因而變得緊張，也令到美元資金的拆借成本相應提高，並未隨美聯儲調低政策利率而下降。

不過，李達志相信，美聯儲減息以及其他增加美元流動性的措施可能需要一些時間才能充分發揮出它們的政策傳導作用，不過美元流動性緊張的情況應該會逐漸改善。

他續指，在聯繫匯率制度下，港元同業拆息水平會受到美元息率的影響，所以上述提到美元息率上升情況，一定程度上也令本港拆息在過去幾天一直企穩。此外，港元拆息也會受市場本身對港元資金需求等因素影響，而最近的集資活動以至季結等因素都令市場對港元資金需求增加。

李達志重申，整體而言，本港銀行體系資本充足，流動性亦保持充裕。此外，銀行持有的1萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了强大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。