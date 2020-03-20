美國經濟將在何時出現衰退？　分析師預測不遠了

武漢肺炎疫情給美國經濟帶來的影響遠未結束，甚至有分析師預測，美國2020年經濟衰退的可能性高達80%。

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至3月19日17時30分，美國新冠肺炎確診病例累計13,060例，死亡175例。

《新浪財經》報道，3月15日美國聯儲局（Fed）緊急採取行動，將利率降至零附近，並重啟資產購買計劃，此後繼續增加了數萬億美元的流動性以保持市場運轉。但這仍不足以防止經濟衰退。

美銀美林（BofA Merrill Lynch）經濟學家邁耶（Michelle Meyer）表示，「我們認為美國經濟已同全球其他地區一樣陷入衰退。儘管跌勢嚴重，但我們認為這將是短暫的。預計美國經濟將在第三季度恢復增長。就業機會將流失，財富將被破壞，信心將被壓低。如果有針對性和積極的政策措施來抵消經濟活動損失並確保健全的金融體系，經濟就還有救。」

最悲觀預測料第二季收縮25%

報道稱，調查顯示，在美聯儲採取緊急行動之後，未來12個月美國經濟衰退的可能性大幅躍升至80%，而兩週前僅為30%。

在接受調查的40位分析師中，有20位預測美國將出現技術性衰退（連續兩個季度經濟萎縮），其中大多數人認為衰退將在2020年上半年發生。

此外，對於最壞情況的預測中值是，美國本季度經濟將萎縮1%，第二季度萎縮6%；其中最悲觀預計為第二季度經濟大幅萎縮25%。