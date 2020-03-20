【新冠肺炎】中國據報將斥數萬億元人民幣撐經濟　或降增長目標

《路透》引述消息指，中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，預計中國經濟將在新型冠狀病毒大流行期間，出現40年來的首次萎縮，而計劃中的增長目標可能會被下調。

消息人士表示，增加的支出將以2.8萬億元（人民幣‧下同）地方政府特別債券作為支持，目的刺激基礎設施投資，而全國預算赤字與國內生產總值的比例，可能升至創紀錄水準。

據參與內部政策討論的消息人士稱，鑑於疫情的長期影響，北京方面可能不得不下調2020年的經濟增長目標，亦正考慮將存款準備金率，從去年12月達成的約6%的最初目標，下調至5%。中國國家發展和改革委員會、財政部和央行未有回應有關消息。

《路透》又引述政策消息人士稱，中國政府正將目標鎖定在基礎設施投資上，因失業人數上升可能放緩消費復蘇，而隨着全球經濟受疫情影響而動盪，出口可能受到衝擊。

消息指中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟。（路透社）

消息人士稱，地方政府將被允許發行更多的特種債券，與2019年的2.15萬億元相比，今年可能達到2.5至2.8萬億元。

政策消息人士表示，政府冀加快規劃中的關鍵基礎設施專案的建設，並啟動一些新的項目，包括公共衞生、應急物資供應、5G網路和資料中心。