彭博經濟學家料中國首季GDP收縮11%　全年增長1.4%

新冠肺炎疫情影響，中國還未正式公布2020年經濟增長目標，多個機構已給出預測，預測中國經濟將出現不同程度的下跌。但彭博給出的經濟數據引發質疑。

《彭博》報道，由於中國一季度經濟數據可能不及預期，《彭博》三位經濟學家下調了對中國2020年經濟增速的預測，由5.2%大幅度下調至1.4%。

報道稱，三位經濟學家認為，中國2020年前兩個月的經濟數據和他們之前預測的相差較多。根據彭博nowcast預測模型，他們認為中國第一季度GDP增速將出現20%的按年下降。但考慮到3月中國復工復產情況，三位經濟學家暫時將中國第一季度GDP預測調至按年下降11%。

報道進一步指出，中國在第二季度將受到全球需求疲軟、供應鏈斷裂和市場動盪的拖累，從而使第二季度經濟快速反彈面臨挑戰。中國二季度GDP增速將為3.7％，三季度將恢復至6％，年底時增長速度將超過6%。這使得中國全年經濟增速為1.4％，或是改革開放以來的最低水平。

彭博的這一預測遭到了中國官媒的質疑。

3月19日，中國官媒《環球時報》報道中援引北京大學經濟學教授曹和平的觀點稱，他並不贊同過於悲觀的預測。「可能是被疫情所嚇，一些國際機構對中國經濟做出比較悲觀的預期。」

曹和平指出，中國全年經濟增速有可能落在4%至5.5%區間內，接下來影響中國經濟主要的不確定因素是疫情發展，中國國內不能有反覆，國外疫情需要得到快速控制。

高盛料首季中國經濟收縮9%

據悉，除了彭博外，高盛最新的報告中預計中國一季度實際GDP按年下降9%。

路透社3月17日報道，高盛將其對2020年中國實際GDP按年增速的預測自5.5%下調至3%，高盛認為儘管更有力的政策支持可能推高增速，但如果在未來幾個月內無法在全球範圍內控制大流行，復甦或許會進一步延遲。

路透社3月20日引述消息人士稱，中國可能會下調經濟增長目標，政策顧問們提出的修訂目標是5%至5.5%，或5%左右，而原計劃的目標是6%左右。

除此之外，渣打銀行將中國2020年全年增長預測下調至4%，並預測中國未來三季度將迎來反彈，預測第二季、第三季、第四季經濟增速分別為6.1%、6.3%和6.4%。