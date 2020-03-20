利豐：因經濟波動暫不公布三年計劃　不評論私有化

再有老牌香港公司私有化！利豐（0494﹚獲大股東提私有化，由馮氏股東聯同物流投資公司普洛斯合組的GLP集團，以每股1.25元私有化，較今日收市價0.5元溢價1.5倍，有關私有化計劃涉及72.23億元。

行政總裁馮裕鈞在業績發布會上表示，目前不會就私有化一事作出評論，而因新冠肺炎疫情爆發，全球供應鏈受到嚴重影響，不少企業要暫時關閉，對集團業務造成重大打撃。他表示，利豐將延遲非必要開支，在未來數個月維持現金流，暫不公布未來三年計劃，原計劃3D數碼技術可於2021年起可錄得實際回報，目前相信需要更多時間才能達到目標。

他表示，疫情發展快速，兩個月前中國業務受到嚴重影響，在政府採取防疫措施後，目前已供應鏈的復原程度已達「V型反彈」，惟隨疫情擴散，本周更多國家的業務受到波及，如印度、菲律賓及馬來西亞客戶的廠房須暫時關閉，他認為各個國家須盡快採取適當的防疫措施，令經濟活動快速復甦。

利豐集團在1906年創立，從事全球出口貿易及零售業務，現時由馮氏家族第四代掌舵，2011年利豐市值曾超過2,000億元，股價創下25.98元的歷史高位，惟在全球數碼化及電商崛起後面臨巨大挑戰，2017年度首次錄得虧損，並開始展開重組，啟動數碼化轉型計劃。目前利豐股價為0.5元，較歷史歷來高位狂瀉98%。