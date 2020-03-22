14家車企100餘家工廠被迫停產　汽車業掀「關廠潮」

在3月12日至19日這周內，以大眾、奔馳、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特等為代表的多個汽車品牌宣布「停產避險」。

2015年6月28日，中國遼寧省瀋陽市航拍汽車照片。（Reuters）

據《中國經營報》報道，全球範圍內，14家車企叫停了超100多家工廠。根據乘聯會研究，這是10年來最嚴重的生產中斷。

與此同時，疫情引發了車企對經濟持續性影響的擔憂。大眾集團CEO迪斯（Diss）向記者表示，「2020年將是非常艱難的一年，新冠肺炎疫情給我們的業務和財務帶來了未知的挑戰，它對經濟的持續性影響也令人擔憂。」比亞迪方面告訴記者，當前其歐洲部分電動大巴項目面臨交貨可能延誤的情況。寶馬首席財務執行官Nicolas Pete則表示，「就目前疫情發展的趨勢來看，寶馬預計現金流只能保證不是負數。」

「底特律三巨頭」聘約15萬名員工

中國汽車流通協會有形市場分會常務理事長蘇暉告訴記者，「有歐洲汽車專家預測，這次歐洲疫情將會持續半年以上，這很令人擔心，他們的體制和我們不一樣，有些國家很難做到全國封城，疫情對汽車業的打擊是巨大的。」

隨着新冠肺炎在歐洲多國蔓延，歐洲汽車業掀起了「關廠潮」， 大眾、奔馳、雷諾等多家汽車巨頭宣布調整生產計劃，並關閉多座歐洲工廠。

歐洲最大汽車製造商大眾於3月17日宣布，加入「關廠潮」。迪斯表示，「鑑於當前不斷惡化的銷售環境，加之工廠零部件供應的不確定性因素，我們決定將很快暫停集團旗下品牌工廠的生產。本週末前，將暫時關停位於西班牙、葡萄牙賽圖巴爾、斯洛伐克伯拉第斯拉瓦的大眾汽車品牌工廠。」

據美媒報道，受疫情這場「颶風」的影響，「底特律三巨頭」通用汽車，福特和菲亞特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobiles, FCAU)一致決定，在北美關閉超過100家汽車和發動機工廠。本田也宣布關閉12家北美工廠。豐田宣布關閉北美工廠2天。在此之前，寶馬和豐田已經關閉了歐洲的工廠。據瞭解，上述三家公司，在美國僱傭約15萬名員工。