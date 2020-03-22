中證監︰A股估值仍較低　境外市場劇烈波動影響可控

環球爆股災，內地「一行兩會」周日介紹金融市場穩定有關情況。

人行副行長陳雨露表示，目前疫情對A股市場影響已逐步得到消化。他指出，目前A股市盈率低、流動性相對充裕、投資價值顯現。境外市場劇烈波動對A股影響是階段性的、可控的。資料顯示，從年初至今，外資從股市淨流出200億元人民幣左右，規模並不算大。外資流出會有擾動，但不會有根本性的衝擊。

疫情對A股市場影響漸消化

陳雨露又指，從A股市場內在的結構看，整體現在A股市場的估值還是比較低的。上證綜指市盈率不超過12倍，上證50的市盈率更低，還不到9倍，所以無論從跟境外市場橫向的比，還是跟股市歷史的縱向比，都是比較低的，投資價值應該是顯現的。同時，內地市場的流動性相對比較充裕，A股的風險相對來講比較低。

中國的疫情防控應該說目前跟境外疫情的形勢處於一個不同的階段，疫情對A股市場的影響已經逐步得到了消化，當前企業的復工複產也正在加快推進。

料人民幣在7附近雙向波動

至於槓桿資金總量，陳雨露指，目前比2015年高峰時下降了80%，對股票質押風險壓存量、降增量，股票質押較高峰下降了三分之一。

另外，央行副行長陳雨露表示，人民幣匯率將在7附近繼續雙向波動，不存在持續貶值基礎。