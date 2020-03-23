【新冠肺炎】人行︰現在斷定全球進入經濟危機還尚早

隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美等多國蔓延，國際金融市場的動盪也不斷加劇，歐美和許多新興市場經濟體的股市已經平均下跌了30%左右，但中國人民銀行（央行）認為，目前來斷定全球已經進入了金融危機還為時尚早。

3月22日，中國國務院新聞辦公室舉行的發佈會上，人行副行長陳雨露透露上述觀點。

國際金融危機通常有三個基本的特徵：一是是否存在國際金融市場跨市場的持續的恐慌性下跌。二是是否出現大量的金融機構，特別是系統重要性金融機構倒閉。三是看全球的實體經濟運行是否受到了嚴重破壞。目前，針對國際金融市場動盪的加劇，許多國家都陸續出台了一些應對措施，這些措施的效果還有待觀察。

陳雨露指出，從理論上來講，國際金融市場的動盪會通過三個基本的傳導渠道，可能會影響到中國國內的金融市場。一是境外的悲觀情緒通過預期傳導的渠道來影響。二是通過國際資本流出這個渠道來傳導影響。三是一些跨國企業和境外的金融機構資產負債表惡化，也可能會傳導到中國國內金融市場來。

陳雨露表示，從實際情況來看，國際金融市場動盪發生之後，中國金融市場經受住了考驗，表現出了高度的穩定性，波動幅度很小。目前中國的金融市場運行總體平穩，市場預期也比較穩定，宏觀政策的空間和工具儲備是充足的。