特朗普否認美股大跌前售股　稱因當總統損失數十億美元

3月22日的記者會上，有媒體問美國總統特朗普（Donald Trump）有沒有在大跌前拋售股票，特朗普表示，自己沒有股票，他還形容這是一個「讓人討厭但確實值得問的問題」。

美國《赫芬頓郵報》3月22日報道，特朗普回答有關拋售股票問題時表示，「沒有股票，這是一個令人討厭的問題，但這是一個值得問的問題，我所做的是，決定競選，成為總統讓我損失了數十億美元。」

他還補充說，自己現在是一位「戰時」總統，「很榮幸這個團隊和我站在這裏面對這麼可怕的事情」。

根據最新數據顯示，美國共報告新冠肺炎（COVID-19）確診病例32,717例，死亡409，治癒178例。

據報多名議員曾大手沽貨

肺炎疫情在全球的蔓延引起全球市場恐慌，美股在3月多次觸發熔斷。

據美國《華盛頓郵報》3月20日報道，大約在新冠肺炎疫情引發美股暴跌之前一周，美國國會參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）密集出售了自己和夫人持有的33隻股票，估價在62.8萬美元到172萬美元之間。

除了伯爾外，還有加州參議院範恩斯坦（Dianne Feinstein D-Calif）,在2月中到2月底賣了150萬美元至600萬美元；俄克拉荷馬州參議員英霍夫（James Inhofe）賣了40多萬美元；佐治亞州參議員洛夫勒（Kelly Loeffler） 1月底到2月初賣了幾百萬美元。