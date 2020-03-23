中國已有超500家影院復工　周末票房不足5萬元人幣

隨着中國多個城市影院陸續復工，3月20日的全國票房顯示，當日最終票房為1.28萬元（人民幣‧下同）。

《新浪財經》報道，截至3月22日12時統計數據，3月21日中國共有507家影院復工，較3月20日增加21家，全國復工率達4.47%。全國單日票房3.1萬元，按月增幅125%。其中，各地影院票房最高的五個地區為：新疆、內蒙古、四川、青海、廣東。新疆29家影院貢獻2.51萬票房，內蒙古、四川日票房達2,000元以上。

報道稱，票房慘淡，一方面與人們對於院線相對密閉空間的安全性有所擔憂有關，但跟目前院線沒有新片上映，缺乏吸引力有較大關係。

從上映的影片來看，近期依然是以之前放映過的電影為主，包括《戰狼2》、《流浪地球》、《狼圖騰》等4部國產電影和《何以為家》一部版權買斷的引進電影。其他復映片還有《美人魚》、《捉妖記》、《十二生肖》、《北京愛情故事》、《一條狗的使命》、《少年的你》、《夏洛特煩惱》、《綠皮書》、《白蛇：緣起》、《紅海行動》、《湄公河行動》、《智取威虎山》。此外，還有《哈利波特》系列電影第一部《哈利波特與魔法石》，這次重映推出了4K修復3D版。

根據貓眼研究院調研結果顯示，觀眾對疫情過後觀影的意願增強。近七成觀眾選擇在疫情結束之後「聚餐吃飯」和「去電影院看電影」；並且半數以上觀眾在經歷疫情後影院觀影的意願增強，27%的觀眾表示「特別想去看電影」。