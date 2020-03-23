人行副行長陳雨露：經濟將顯著改善

人民銀行指出，中國經濟增長將迅速回到在產出附近，未來三個月將有顯著改善。並預計人民幣匯率在1美元兑7元人民幣附近上下波動。

《彭博社》報道，中國人民銀行副行長陳雨露22日在新聞發佈會上估計，二季度各項經濟指標會出現顯著改善，中國的經濟增長會比較快地回到潛在產出附近。陳雨露重申先前的承諾，即保持信貸穩定增長並充分利用央行的定向寬鬆政策，不過他未宣布任何新的刺激措施。

疫情衝擊不改中國經濟長期向好大勢。（Reuters）

新冠病毒疫情及中國為阻止病毒傳播而採取的措施重創了中國經濟，隔離和停工令商品和人員停止流動，所有經濟指標都出現了歷史性下滑。儘管各項活動已開始恢復，但尚未回到正常水平，很多服務企業陷入困境，而且由於疫情蔓延至世界其他地區，出囗商面臨嚴峻前景。

陳雨露說，「從3月份以來所掌握的支付結算的數據、包括存貸款的數據動態來看，實體經濟持續向好。」他表示，中國央行將引導金融機構對中小企業和產業鏈核心企業加大信貸支持力度。

中國官方機構3月披露，2月份全國城鎮調查失業率為6.2%，顯現國內消費將面臨阻力。

疫情對通脹影響將維持一段時間

陳雨露表示，疫情對供給的影響、對通脹的影響可能還會短期持續一段時間。但隨着我國疫情防控形勢持續向好，國民經濟復工復產有序推進，生產會逐漸跟上來，商品供給正在逐步改善。他預計，物價整體的形勢將會逐漸趨於緩和，在二季度、三季度、四季度會出現逐季下降的態勢。

陳雨露強調，物價能不能夠穩定，取決於經濟的基本面。目前中國宏觀經濟運行平穩，總供給和總需求基本平衡，所以不存在長期通脹或者通縮的基礎。2020年，穩健的貨幣政策會更加註重靈活適度，根據疫情的發展來把握好政策出台的力度、節奏和重點，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，在這種情況下，既要保持物價的基本穩定，同時又能夠防範信用收縮的風險和經濟下行出現疊加共振，處理好穩增長、防風險和控通脹的綜合平衡關係。

陳雨露也提到，人民幣對美元匯率預計還是在1美元兑7元人民幣附近上下波動。

在同一場發佈會上，中國證券監督管理委員會副主席李超表示，與境外市場相比，A股市場展現出了比較強的韌性和抗風險能力，疫情對A股市場的影響已經逐步得到了消化。