恒指公司推滬深港通生物科技50指數

恒生指數有限公司今周一（23日）宣布推出恒生滬深港通生物科技50指數，反映在香港或中國內地上市並符合互聯互通交易資格，總市值位列首50名的生物科技公司之整體表現。該項指數中的生物科技公司是於恒生行業分類系統的業務子類別中被界定為「生物技術」、「藥品」或「醫療保健設備」的公司。

該項新跨市場指數每隔兩秒計算及作即時發布，為對生物科技這個迅速發展行業有興趣的產品發行商提供可交易基準。

新指數下的股票挑選準則方面，當中的候選資格，包括港股最近6個月的日均成交額最少2,000萬港元、A股最近6個月的日均成交額最少2,000萬元人民幣。基日訂於2014年12月31日，基值為3,000，檢討周期為每半年。

截至今年3月20日，比重最高的10隻成份股公司依次是：江蘇恒瑞醫藥（上海：600276）、深圳邁瑞生物醫療（深圳股：300760）、無錫藥明康得A股（上海：603259）Ｈ股（2359）、中國生物製藥（1177）、藥明生物（2269）、長春高新技術產業（上海：000661）、石藥集團（1093）、復星醫藥A股（上海﹕600196）H股（2196）、阿里健康（０241）、雲南沃森生物（深圳：300142）。