IMF︰全球經濟陷入衰退　比2008年危機時更嚴重

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva表示，新冠病毒疫情將導致全球經濟在2020年陷入衰退。

Kristalina Georgieva表示，該組織的經濟學家現在作出的預測是，由於受到新冠病毒疫情的影響，2020年全球經濟將會陷入衰退，而且與2008年全球金融危機期間的全球經濟衰退相比，這一次衰退將會更加嚴重。

面對疫情蔓延與惡化，許多歐洲國家政府已推出一攬子援助計劃。（新華社）

在與20國集團（G20）的財政部長舉行了一次電話會議之後，Kristalina Georgieva發表聲明稱，目前已有80個國家請求國際貨幣基金組織提供緊急援助。

國際貨幣基金組織還在考慮分配特別提款權（SDR），目的是為全球經濟體系增加流動性，就像該組織在2008年金融危機期間所做的那樣，此舉將可補充國際貨幣基金組織成員國的外匯儲備。

Kristalina Georgieva表示，國際貨幣基金組織需要與新興市場國家達成更多的互換額度。她還稱，該組織正在考慮推出自己的IMF互換機制。

而在23日早些時候，經濟合作與發展組織（OECD，簡稱經合組織）秘書長Angel Gurria也表示，新冠病毒大流行的經濟影響將遠遠超出病毒本身的直接影響。