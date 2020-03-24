【業績快報】安踏全年多賺3成　龍湖多賺近13%

安踏體育（2020）公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔溢利錄得53.4億元（人民幣，下同），按年增長30%；每股盈利198.7分；末期息每股派36港仙。

集團稱，儘管疫情將無可避免地對2020年上半年的財務表現造成一定影響，預期最快要到2020年下半年才恢復正常水平。

雷蛇少蝕13% 去年尉退出手機業務

雷蛇（1337）公布全年業績，截至2019年12月底，股東應佔虧損收窄13.2%，至8,417.9萬美元；每股虧損0.01美元。集團稱，雷蛇的增長勢頭繼續強勁，收益創歷來新高，達8.2億美元，按年增長15.2%。

該公司又指出，撇除已退出手機業務，經調整除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利在去年下半年達到收支平衡。

集團指，2019年業績將會是最後一次反映手機業務所帶來的影響，雷蛇退出手機業務，成功將移動遊戲策略由手機轉型至發展移動╱雲端遊戲包括周邊設備、軟件及服務業務。

龍湖去年派息1.2元人民幣

龍湖集團（0960）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利為183.4億元（人民幣‧下同），按年增加12.9%，派末期息0.84元，連中期息，全年派息1.2元，按年增加21.2%。

龍湖去年營業額為1,510.3億元，按年增加30.4%，其中物業投資收入為57.9億元，按年增加41.5%。整體毛利為508億元，按年增28.5%；毛利率為33.6%。

去年公司實現合約銷售2,425億元，按年增長21%。

歌禮去年虧損擴大逾12倍

歌禮製藥—Ｂ（1672）發布截至去年12月31日止年度業績公告，期內收益1.73億，按年增4.28%，惟集團擁有人應佔虧損達人民幣9,596.9萬元，較2018年度蝕人民幣725.8萬元，飆升1222.3%，不派息。